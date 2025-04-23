北美頂尖史蒂文律師45年專精意外傷害案件提醒重視醫療過失 為傷者爭取最大賠償

專精意外傷害案件的史蒂文律師，頂尖專家團隊，受理案件無前期費用，且在案件成功解決前，不需要支付任何費用。

服務社區45年的史蒂文律師(Steven Louros, Esq)，擁有45年的專業經驗， 2015-2025年被評選為北美頂尖律師。該律師團隊一持熱誠服務，專業可靠，多年來廣受華裔和各界信賴；專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、臺山話及韓語等，該事務所全程協助傷者，追究過失方的責任，爭取應得的賠償。該律師樓提供免費諮詢，不成功不收費，勝訴機率及賠償金額高。

史蒂文律師於日前分析:醫療過失是紐約及三州地區的一個重要問題。研究顯示，美國每年約有 25萬人因醫療過失喪生，使其成為全美第三大死亡原因。紐約州的醫療過失索賠案件數量位居全國前列，每年平均有 1,450件醫療過失訴訟。 。史帝文律師進一步說明:如果懷疑自己和家人經歷醫療過失，應採取的步驟，立即尋求法律諮詢。紐約醫療過失案件的訴訟時效通常為 兩年半，但某些情況下可能更短，務必及時行動。保存證據：確保收集並保存醫療記錄、處方記錄、醫生交流紀錄及其他相關證據。尋求專家意見：醫療過失案件需要專家證人來證明醫療標準被違反。提起訴訟：與專業律師合作，確保所有文件及程序均正確無誤，並按時完成。

醫療過失可以以多種形式出現，以下是最常見的原因：

誤診或延誤診斷：未能及時檢測癌症或心臟病等重大疾病。

手術失誤：操作錯誤，如錯誤部位手術、遺留手術器械於體內或導致可避免的併發症。

處方錯誤：開錯藥物或劑量錯誤。

麻醉失誤：麻醉劑量過多或過少，或未正確監控患者。

生產事故：分娩過程中的疏忽導致嬰兒或母親受害。

誰應為醫療過失負責？

在醫療過失案件中確定責任方往往非常複雜，可能涉及以下各方：

醫生：包括普通科醫生、專科醫生或外科醫生，他們提供了不合格的醫療服務。

護理人員及醫務人員：在照護或給藥過程中存在疏忽。

醫院：在招聘、培訓或設備維護方面未能達到標準的醫療機構。

製藥公司：生產危險藥物或未提供充分警告

醫療過失案件的賠償金額因案件情況而異，可能包括：

經濟損失：醫療費用、喪葬費用、收入損失及未來收入損失。

非經濟損失：精神痛苦、情感損失及生活質量下降。

懲罰性賠償：針對嚴重過失或故意行為的額外賠償。

醫療過失案件極其複雜，該律師團隊資深專業，受理案件後，將進行全面調查，確保所有責任方都被追究法律責任。無論是談判還是訴訟，都全力爭取最大賠償金額。不要讓疏忽行為逍遙法外，幫助傷者和家屬爭取應得的正義和補償。

史蒂文律師擁有多年處理高風險醫療過失案件的經驗，於曼哈頓 中城及法拉盛 和布碌崙 皆設有辦公室，無論有無身份，有無報稅，都受理委託。歡迎預約面談，曼哈頓：1261 BRAODWWAY 507室 (中城近32街)，預約電話：212-481-5275，布碌崙及法拉盛辦事處，預約電話：718-423-0448。