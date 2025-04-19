紐約華僑學校夏令營招生 4月25日前報名減免註冊費$20

耶誕期間，僑校與大都會國際兒童事工（Metro World Kids）向社區送祝福。

紐約華僑學校2025年夏令營招生，分為夏季平日班及周末班，4月25日前報名，可享減免註冊費$20。

今年僑校夏天平日班7月7日至8月15日上課，夏季周末班則於7月5日至8月16日上課，為期七周。平日班周一至五上課，上課時間及收費標準，詳見僑校官網https://www.nychineseschool.org/。

於此同時，校方於星期六亦開辦豐富課程，除中文、粵語外，包括電腦編程、舞蹈、畫畫、鋼琴、學生社團等。此外，學生可參加個別一對一教學，亦有針對個人興趣的學校俱樂部可以參加。關於學業加強班，則有ELA與數學預備班以及SAT 預備班。

僑校校長王憲筠說，該校以宣揚中華文化、服務社區子弟、普及中文教育為己任。惟因應社會多元發展，目前該校課程創新，與主流課程順暢銜接，亦設置紐約州考取向之英數菁英班，漸進式打造全方位的學習環境。王校長強調百年僑校係非營利機構，最初設置於勿街天主教堂，秉持六十僑團初衷，以愛心及奉獻精神服務社區子弟。

王校長亦表示，該校隸屬正規公立特許學校系統，優勢特色有：(一)1909年創立於清朝，至今已開辦116年。(二)師資優良，水準整齊，包括具有公立教師證、名校義工教師以及具備專業教學資格的老師任教。(三)校方特別感謝顧問伍銳賢及雲吞公司創辦人黃青新共同創立「畢業鼓勵金」，這是全美僅見的畢業生獎學金。(四)校方一併感謝國寶銀行捐贈僑校校園監控系統，確保學生安全。（五)僑校同時感謝義工教務主任Elli Wang設置電腦教室，令學校得以在疫情 期間無縫接軌網路教學。另，僑校配合公校系統，結合AP考試課程，培養學生應試能力及實現電腦教學。(六)學校提供免費中文課本，簡體、繁體並列，與時俱進。(七)校方與主流接軌，得到僑校的董事僑團、百人會、哥倫比亞大學、紐約大學、紐約市市立學校系統等團體支持及結盟合作。(八)注重基礎人格教育，提升學 生自信，以建立少數族裔的榜樣為標竿。

該校校址：華埠 勿街62號( 62 Mott Street, 3rd Fl., New York, NY 10013)，即中華公所三樓，電話: 212-226-3320，招生簡章及詳情請上網址: https://www.nychineseschool.org/，