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現代汽車車主可藉由免費NACS轉接器使用美國特斯拉超級充電站

紐約訊
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如何使用現代NACS轉接器示意圖，插入2024年現代IONIQ 5的現代NACS轉接器。
如何使用現代NACS轉接器示意圖，插入2024年現代IONIQ 5的現代NACS轉接器。

在美國擁有配備聯合充電系統(CCS)的現代KONA Electric、IONIQElectric掀背車、IONIQ 5，以及IONIQ 6的車主現可使用北美充電標準(NACS)轉接器在美國兩萬個特斯拉超級充電站為其車輛充電。在2025年1月31日或之前購買現代電動車的車主將從4月7日當週開始收到如何兌換轉接器的說明郵件。

現代汽車專門設計了這款直流快速充電轉接器，用於其電池電動車，包括其e-GMP高壓平台。這一里程碑使現代車型可使用的直流快速充電站數量將近翻倍，大幅提高了充電的便利性，讓車主更安心。

以下現代車型的合格車主可獲得免費的CCS至NACS轉接器：

• KONA Electric

• IONIQ Electric (掀背車)

• IONIQ 5

• IONIQ 6

• 2025 IONIQ 5 N

北美現代汽車資深產品規劃與策略副總裁Olabisi Boyle表示：「更多的現代電車客戶可使用遍布北美的兩萬個特斯拉超級充電站，比之前可用的充電站選擇增加一倍。此舉為我們的客戶提供了更多選擇，改善了公共充電的體驗。這是我們致力於幫助美國消費者成為電車車主的重要元素。」

現代汽車正在藉由以下方式加速美國電車的普及：

• 提供具有級矩最快充電速度的電車。

• 在2025 IONIQ 5，即將推出的2026 IONIQ 9，以及未來的電車上安裝原生的NACS充電端口。

• 擴大在喬治亞州Savannah的美國電車與電池產量。

• 透過新的IONNA合資高速充電網路擴大在家以外的電車充電支援，其中包含在充電費率上為現代客戶提供特殊折扣。

• 為現代車主提供家外充電費用點數或是透過Hyundai Home提供免費二級家用充電器。

為了表達對電車客戶的感謝，現代汽車將為在2025年1月31日或之前購買或租賃現代電車的車主，免費為每輛合格的電車提供一個直流快速充電轉接器。要領取免費的轉接器，符合資格的現代客戶必須擁有有效的MyHyundai帳戶並選擇接收現代汽車的電子郵件。這款由現代設計並授權的CCS至NACS轉接器對在V3特斯拉超級充電站和其他NACS直流快速充電站充電非常重要。符合資格的客戶必須要在收到現代汽車電子郵件邀請後60天內完成手續才能獲得免費的轉接器。

符合條件的現代車主該如何獲得快速充電轉接器：

1. 擁有一台符合資格，並是在2025年1月31日或是之前購買或租賃的現代電車。

2. 擁有一個有效的MyHyundai.com車主帳號，並選擇接收來自現代的電子郵件。

3. 符合資格，並選擇接收現代電子郵件聯繫的客戶將會在4月7日當週開始收到現代汽車發送的電子郵件，以驗證其客戶帳戶訊息是否正確(像是郵寄地址、擁有車輛型號與年份)。

4. 客戶必須審查並確認轉接器的優惠以及轉接器的使用條款和條件。

5. 假如客戶同意轉接器的條款與條件，並確認帳號上的郵寄地址，客戶可以點擊「是，以上訊息正確」，轉接器將被郵寄到該地址。

6. 如果郵寄地址不正確，客戶可以點擊「否，以上訊息不正確」，並被引導至MyHyundai.com以更新其地址。更新之後，客戶可能需要等待一週才能收到新的轉接器兌換郵件。

7. 符合資格的客戶將會收到一封確認郵件，並在轉接器寄出後收到另一封含有包裹追蹤號碼的郵件。

與已經可以直接連上特斯拉超級充電網路的改版款2025年IONIQ 5一樣，所有全新和經過大幅更新的現代電車車型都將配備內建NACS連結埠。NACS連接埠無須轉接器即可使用特斯拉超級充電站和其他直流快速充電站。這些備有內建NACS連接埠的現代車型不需要也不符合資格兌換免費的轉接器。

此免費轉接器優惠僅適用於位在美國，並符合條件資格的現代汽車客戶。加拿大現代汽車將於今年稍後公布有關其市場電車車主使用超級充電站和獲得轉接器的詳細訊息。

請至https://owners.hyundaiusa.com/us/en/resources/general-information/hyundai-nacs-adapter-terms.了解更多信息(請留意，此網站將於2025年4月1日正式上線)。現代車主也可以拜訪https://owners.hyundaiusa.com/us/en/contact-us或是致電1(800)633-5151聯繫北美現代汽車公司。

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