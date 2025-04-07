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Firstrade 推出夜盤交易服務

紐約訊
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Firstrade夜盤交易正式上線，手機端和網頁端都可以輕鬆操作。
Firstrade夜盤交易正式上線，手機端和網頁端都可以輕鬆操作。

美國領先的零佣金網路券商 Firstrade（第一證券）今日正式宣布啟用夜盤交易服務，進一步延伸交易時段。即日起，Firstrade 用戶每日可從美東時間上午 8 點持續交易至翌日凌晨 4 點，實現近乎全天候的交易體驗。夜盤交易涵蓋超過 1,200 檔美股與 ETF，讓投資人可隨時因應全球市場變化，靈活調整投資策略，把握市場先機。

Firstrade 執行長 John Liu 表示：「Firstrade 始終以用戶體驗為核心，致力於優化整體交易體驗。此次推出夜盤交易服務，讓我們的用戶能更有效率地因應國際市場波動，拓展多元投資機會。」

搭配夜盤交易服務，Firstrade 提供全天候的即時報價與股票走勢圖，協助用戶迅速反應市場動態，掌握每一個關鍵時刻。同時用戶也尊享7天24小時的專業中文客服，隨時獲得高效服務。隨著投資人對即時、靈活投資工具的需求持續升高，Firstrade 將不斷強化平台功能，滿足用戶多元且快速變化的需求。夜盤交易所涵蓋的所有美股與 ETF，將同樣享有零佣金優惠。欲了解更多夜盤交易詳情，請造訪：www.firstrade.com/zh-TW/trading/overnight-trading。

今年一月份，Firstrade擴大了與Trading Central的合作，用戶可在手機應用程式上使用Trading Central的先進研究工具，為隨時隨地進行交易的投資者提供實時數據洞察。包括：

技術分析 (Technical Insight)：運用技術分析的最佳實踐來識別趨勢、形態和歷史價格變化，用戶可以在即時快速獲取每隻股票的實時表現。

市場與新聞 (Market Buzz)：通過人工智慧技術，將來自多個來源的新聞匯集並應用先進的情緒分析，為交易者帶來全面互動的新聞體驗，透過情緒評分、訊號和信心指數，助您做出更明智、更具戰略性的投資決策。

主題分類 (Themes)：主題功能將Firstrade用戶帶入按行業分類的股票集合，讓交易者查看特定行業中的股票，並了解它們在該行業中的提及率。

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，我們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。Firstrade成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

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