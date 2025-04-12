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易安稅務提醒海外資產報稅

紐約訊
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易安稅務全方位稅務服務， 個人報稅$55起。
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由國稅局資深註冊稅務師（EA）、會計碩士，楊曉暉（Vivian Yang）主持的易安稅務Yang’s Tax and Accounting Services，提醒報稅人海外資產報稅的重要性。

楊稅務師表示： 如果您是美國公民或稅法定義居民，無論您是在美國還是在國外，申報所得稅、遺產稅和贈與稅表以及繳納估算稅款的規則通常是相同的。您必須針對來自全球所有來源的收入納稅，並且必須根據國內稅收法申報所有應稅收入並繳納稅款。許多居住在國外的美國人有資格享受特殊的稅收優惠，例如國外所得收入扣除額以及 國外稅收抵免優惠，但他們只能通過申報美國納稅申報表才能獲得。 美國納稅人必須向美國財政部申報其擁有的外國金融帳戶, 即便這些帳戶不會產生任何應稅收入。納稅人應在 2025 年 4 月 15 日之前以電子方式申報外國銀行和金融帳戶報告 (FBAR)。如果您是居住在海外的美國公民或稅法定義居民，或者在美國境外服役，則您可以在常規的納稅申報表截止日期上自動延期 2 個月，而無需申請延期。 如果無法在報稅截止日前申報納稅申報表，需 申請額外延期至 10 月 15 日。需注意的是，即使您被允許延期，您也必須支付在常規報稅截止日期之前未繳納的任何稅款的利息。

對於海外資產報稅，最需注意：1申報要求 。2外幣收到全部或部分收入或支付部分或全部費用 。3資產位於美國金融機構運營的美國軍事銀行設施中，或者帳戶中的總資產全年超過 10,000 美元 。4外國稅收抵免額和項目。5是個人、遺產或信託，並且向外國或美國屬地支付或應計了某些外國稅款，提交申請外國稅收抵免。6有所得稅、戰爭利潤稅和超額利得稅才有資格獲得抵免。其中根據美國外國稅收抵免（Foreign Tax Credit, FTC）的規定，如果美國公民或居民在中國賺取收入並支付了中國的所得稅，他們可以申請外國稅收抵免以減少或抵消美國的所得稅負擔。如果已支付的外國稅額超過當年可抵免的美國所得稅額，超出的部分可以按照"前1後10"規則處理，即：可向前結轉1年（carryback）；可向後結轉10年（carryforward）。以上注意點，建議諮詢專業稅務顧問，確保能最大程度地利用稅收抵免的結轉規則。

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