肚子咕嚕咕嚕可能是身體在求助
您有沒有過這樣的尷尬時刻？在和別人見面聊天時，肚子突然發出「咕嚕咕嚕」的聲音。別以為這只是單純的「肚子餓」，其實你的腸胃可能正在發出「求助信號」！
百康仁德醫生集團（rendr）的腸胃肝膽胰專科醫生賀辰（Harry He, MD）介紹，這種「咕嚕咕嚕」的聲音叫做腸鳴音，是腸胃在消化食物時發出的聲音。一般來說，每分鐘4~5次的腸鳴音屬於正常範圍，而且聲音很小，往往要用聽筒才聽得清楚。但如果腸鳴音突然變得特別響亮，或者減弱甚至消失，都可能是身體在發出求助信號。
如果腸鳴音過於響亮、頻繁，可能有以下幾種原因：
1. 消化不良
如果你剛喝完牛奶，或吃了紅薯、豆類等容易產氣的食物，肚子就開始大聲「咕嚕咕嚕」，但身體沒有其他異常，那多半是腸胃在消化這些食物時有些費力。
如果你經常遇到這種情況，可能要考慮調整飲食了。其他容易造成腸胃脹氣的食物還包括西蘭花、洋蔥、大蒜、蘋果、西瓜、桃子、香蕉，以及各類含小麥的食品。
2. 腸道發炎或消化道出血
如果你的肚子不但咕嚕個不停，還伴隨腹痛、腹瀉，甚至大便帶血，那就不是小問題了。這可能是急性腸炎、胃腸出血，甚至是腸癌的早期信號。千萬別拖延，趕快去做檢查和治療！
3. 腸梗阻
如果腸鳴音變得異常高亢，甚至產生尖銳的高頻聲音，並伴有明顯的腹脹、腹痛、嘔吐，那可能是腸梗阻的早期信號。這種情況很少見，但一旦發生，就要緊急尋求醫療幫助，嚴重的話可能需要手術處理。
另一方面，如果腸鳴音突然減弱，甚至消失，也可能是腸梗阻導致腸道停止蠕動，或是與腹部手術、便秘等情況相關，大家都應該及時找醫生看看，找出具體原因。
賀辰醫生提醒大家，要保證膳食豐富、平衡，多吃水果蔬菜等富含膳食纖維的食物，這樣有助於腸胃健康。大家可以試著記錄每天吃下的食物，幫助找到有益自身健康，和可能造成腸胃不適的食物。另外，45歲及以上的人群應該考慮定期接受大腸癌篩檢。有腸癌家族史的朋友，更應該提早開始接受篩檢。
賀辰醫生在百康仁德旗下的四家診所看診。艾姆赫斯特百老匯大道82-55號（82-55 Broadway），預約電話：（718）362-6298；法拉盛友聯街38-08號（38-08 Union St）13A室，預約電話：（718）362-6298；布魯克林61街749號（749 61st St）402室，預約電話：（718）362-6388；史丹頓島海蘭大道2455號2455 Hylan Blvd），預約電話：（718）362-6388。
打開微信掃描二維碼(附圖)，可獲得由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信息，參與免費講座和有獎互動。
上一則
華裔女童遭同學丟香蕉皮 教師冷處理：妳怕香蕉？
下一則
FB留言