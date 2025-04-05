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沐鹽中醫康復養生保健礦鹽紓壓排毒改善健康

紐約訊
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沐鹽養生中醫康復全身浸入式鹽療，對於排濕、寒、瘀及堵等效果顯著。
沐鹽養生中醫康復全身浸入式鹽療，對於排濕、寒、瘀及堵等效果顯著。

在講求飲食健康的世代，少鹽才是正確飲食態度。不作食用，鹽也有很多促進身體健康的功效。其實東歐人在數百年前已開始利用鹽作治療。紐約近來興起鹽療風，位於法拉盛的沐鹽養生中醫康復中心是一家綜合性的保健養生中心，提供礦物鹽療、沙療、美容撥筋、槌療、艾灸、拔罐等，可以活絡全身氣血、排除體內濕/寒氣、讓身體機體氣血舒暢、恢復身體正常機能，歡迎僑胞前往體驗。

負責人Emily表示，該中心獨家推出的礦物鹽療採用來自巴基斯坦的礦鹽。巴基斯坦礦鹽富含鐵、鈣、鉀、鎂、鋅、矽等數十種人體所需礦物質和揮發負離子，當礦鹽被加熱後，這些礦物質和負離子彌散於空氣中，改善空氣品質，這樣的空氣可以緩解疲勞、調解緊張的情緒，並藉著呼吸進入人體呼吸系統，甚至達至肺部，吸走細菌及清除黏液，改善氣管炎、哮喘及過敏等症狀。鹽所蘊含的天然負離子，有助紓緩壓力、頭痛及精神不振等症狀，更可提升能量和正向情緒，對抗抑鬱，排走負能量，促進整體身心靈健康。

Emily表示，鹽療有助血液迴圈，可以提高含氧量、增強細胞活性，可降低身體中的酸度、改善酸性體質，並可明顯減緩肩、頸、腰、膝、坐骨神經疼痛、腿寒及手麻等症狀，對於中風後遺症，各種流行性感冒、失眠、花粉過敏症狀也起到緩解作用，另外，對於女性的各種婦科疾病如痛經、不孕不育、產後恢復等也能疏通並減輕不適，達到盡快復原與美容之效。最重要的是，鹽療排濕、寒、瘀及堵等效果顯著，全身浸入式的鹽療，排出體內各種濕寒，經絡通暢，則百病除！

現今人們生活步調快、工作繁忙緊張，造成身體氣血瘀塞及肌肉緊繃，長久下來讓身體各部位發生問題，環環相扣之下影響整體身心健康。如果您想要藉著自然療法改善身體循環，促進健康，或是女士們想擁有透亮的皮膚，健康的體質，都可嘗試鹽療養生方法，達到保健之效。

沐鹽養生中醫康復中心在法拉盛有兩個營業店，七天營業，早10點至晚9點。地址&電話如下：

富蘭克林街：139-37 Franklin Ave, Flushing, NY 11355，電話：347-799-9783

大學點大道：41-38 College Point Blvd NY 11355，電話：646-709-5870

沐鹽養生中醫康復全身浸入式鹽療，對於排濕、寒、瘀及堵等效果顯著。
沐鹽養生中醫康復全身浸入式鹽療，對於排濕、寒、瘀及堵等效果顯著。

法拉盛 中風 大學點

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