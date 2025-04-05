我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓，三十年經驗的稅務專家

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
伍文穗與伍澤軒會計師合影
伍文穗與伍澤軒會計師合影

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓（JEFFREY ENG CPA P.C）成立於1991年，作為一名擁有三十年經驗的資深會計師，JEFFREY ENG CPA P.C自創辦以來，始終秉持著誠信、專業、卓越的服務理念，致力為各類型企業和個人提供全面的財務諮詢與解決方案。無論是何種類型的公司或個人，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓都能憑藉豐富的行業經驗和深厚的財務專業背景，幫助客戶處理複雜的財務狀況。伍文穗先生是美國會計師協會資深會員，此外，還是美國餐飲協會、美國酒店華裔協會、美國香港旅美華人總商會財務顧問。

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓提供一站式財務服務，公司設有曼哈頓和法拉盛兩間公司，精辦大小公司稅務，個人報稅服務，包括公司註冊成立，各種商業牌照，企業出糧，稅局查稅及勞工局查數等所有中小企業面對聯邦、州市政府所要求的所有企業規範，近年來更是喜獲伍澤軒會計師加盟，具有四大會計師事務所工作經驗，注重工作質量，業務蒸蒸日上，為廣大僑胞報稅、省稅做出貢獻。憑藉著對行業政策、法規的深入理解與熟悉，伍文穗先生帶領團隊能夠根據客戶的實際需求量身定制個性化的財務方案，助力企業優化資源配置、提高財務透明度，並確保企業在合規的前提下實現最大化的省稅。

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓的成功並非偶然。伍文穗先生以其三十年的專業背景，深知財務管理對企業長期發展的重要性。在過去的三十年裡，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓積累了大量的實踐經驗，幫助眾多企業應對複雜的財務挑戰，助力企業實現穩定的財務管理體系。特別是在企業規範、稅務籌畫等方面，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓為客戶提供了高度專業的服務，確保客戶的決策具有資料支援與科學依據。

三十年的積累與沉澱，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓已成為眾多企業和個人稅務需求者信賴的合作夥伴。無論您面臨何種財務問題，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓都能為您提供專業財務服務。

選擇伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓，選擇專業與誠信，攜手助力您的事業邁向輝煌！

華埠會計師樓：139 Centre Street，Suite 713 New York ,NY 10013

聯繫電話：（212）941-1051

法拉盛會計師樓：37-20 Prince Street,Suite 3E,Flushing,NY 11354

聯繫電話：（718）321-8981

法拉盛 報稅 華埠

上一則

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」

下一則

麻疹疫情升溫 紐約州籲旅行前打疫苗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大紐約區成功大學校友會 團宴迎新春

大紐約區成功大學校友會 團宴迎新春
捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛

捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛
廣西三月三鄉音藝術節 法拉盛登場

廣西三月三鄉音藝術節 法拉盛登場
槍枝法律與安全 市警法拉盛講座

槍枝法律與安全 市警法拉盛講座

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
20餘歲就創辦助學貸款申請平台的科技新貴夏莉·賈維斯，被控偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元一案，28日被紐約法院判決詐欺罪名成立，可能面臨最高30年刑期。(路透)

判了…科技新貴詐騙大通銀行1.75億元定罪 恐關30年

2025-03-28 19:02

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅