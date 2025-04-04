恆福陵園4/5舉辦春祭持證經紀協助民眾提早挑選福地

恆福陵園傳統文化標記有九龍龜、萬福牌坊、群獅守護陣，今年即將迎來地藏王菩薩。(恆福陵園有不同方位朝向的中文園區)。

傳承清明掃墓文化，重在倡導慎終追遠，恆福陵園亞裔 服務部將於4月5日（星期六）在新澤西州 老佛爺郡「恆福陵園」舉行公展日暨春祭活動，歡迎廣大社區民眾蒞臨參觀，現場有持證經紀協助提早挑選福地。

隨著時間的推移，人們對傳統文化的尊重和繼承越來越深入人心。 清明節作為中國傳統文化中的四大節日之一，承載著人們對逝去親人的思念和緬懷之情，也是孝道文化傳承的體現。 恆福陵園每年的春祭活動，也吸引越來越多人親臨恆福陵園挑選福地，為自己和家人提早挑選的永久安息的家。

九龍龜守護，萬福牌坊庇佑的恆福陵園，在去年秋天落成群獅守護陣後，今年即將又迎來2米多高漢白玉地藏王菩薩，讓恆福陵園有更好的風水格局。被譽為人生百年後另一個世界的高山唐人街的恆福陵園，海拔一百多層樓高、青山環抱，有不同坐向及尺寸的福地，二十多個中文園區，交通便利，管理基金龐大雄厚，確保福地永久妥善維護和管理，設有亞裔專屬辦公室， 讓你安心提早挑選福地。

提早挑選福地，可以按本人意願選擇百年後另一個世界的安息的家；同時減輕家人的焦慮負擔，不必在悲傷中又為此勞力費心；也可以避免在未來因為價格的上漲而導致家人選擇的困擾；還有民間有種說法，提早選擇壽地，添福添壽。從心理上看，在生前買好福地，知道自己的最後安息的地方，心裡就會很踏實，不必讓後代子孫擔心先人離開後的安排問題。也可以讓家人更安心！更健康，更長壽！

恆福陵園位於新澤西州老佛爺鎮，美東地區的海拔一百多層樓高的高山之上，離荷蘭隧道約50分鐘車程，非常方便紐約、新澤西州地區的華人家庭，隨時過來參觀拜祭，懷念先人。

恆福陵園環境優美，寧靜雅緻，配套設施完善。辦公大樓有亞裔專屬辦公室，24小時乾淨洗手間，附近有Costco、星巴克 等購物中心，方便後人拜祭。

恆福陵園創辦人Buzzy先生，是一位從事墓園行業有50多年經驗的專業人士，帶領從事墓園行業超過50年的服務團隊，為客人提供貼心服務。目前管理基金龐大雄厚，確保恆福陵園的福地永久得到妥善維護管理。

恆福陵園擁有超過20多個中文園區，不同尺寸的數萬個福位可供挑選，價格$3988起，適合不同預算的家庭挑選。每週7天的服務團隊，可以隨時配合客人，協助挑選福地！

恆福陵園根據亞裔傳統文化習俗設計，結合中華文化底蘊，每個區域都有中文名字，允許立碑，九龍龜守護，萬福牌坊庇佑，群獅守護陣，即將落成的地藏王菩薩，充分展示亞裔墓園文化，被譽為另一個世界高山唐人街。

【恆福陵園】公展日暨春祭4月5日(星期六)，本次活動有不收費車輛接送，提供午餐。分別在華埠、布魯克林、法拉盛設有有上車點，恆福陵園亞裔服務部：201-676-8888。