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杜濤眼科中心矯正兒童近視權威

紐約訊
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高科技產品的頻頻問世，青少年罹患近視和散光的情況益發嚴重，往往度數加深極快，幾個月就加劇甚多。杜濤眼科醫學博士（Ted T. Du, M.D.）表示，對青少年來說，最重要的是有效預防和控制，避免變成高度近視，其中最重要的一個指標就是眼軸長度（眼球前後徑的長度）。

杜濤眼科醫學博士解釋，青少年近視已不再是陌生名詞，孩子們經常因為不知道如何保護眼睛而導致視力迅速下降，最終演變為近視眼。杜醫師說，眼軸和身高一樣，會隨著年齡的增長而慢慢發育生長，但一般成年後就基本穩定了（出生時16mm-成年後24mm）。眼軸越長，近視度數就越高。眼球這個「氣球」會被越吹越大。超過600度以上的高度近視是很危險的，會帶來視網膜脫落、黃斑出血、黃斑裂孔、青光眼等多種眼部併發症。這些病變會嚴重影響視力和視覺品質，甚至會造成不可逆轉的視力損傷。杜醫生指出，監測眼軸的增長速度能預測未來近視風險、評估OK鏡和阿托品等對控制近視的治療效果，眼軸長度變化能夠比近視度數變化更精確地幫助我們監測近視發展以及預防眼底病變。

接著杜醫師分析說，近視矯正方式可以是光學矯正（框架眼鏡/角膜塑形OK鏡）或藥物矯正（低濃度阿托品眼藥水），還需要配合加強戶外運動、減少近距離用眼時間（特別是電子產品的使用時間）、睡眠充足、合理膳食、定期複查。對此，杜濤醫生提供一種無需手術、無危險的治療新方法，即「夜間近視鏡」（Corneal Refractive Therapy），簡稱「CRT」，又稱「OK鏡」。由於這種高質量的鏡片透水和透氧性都很好，在研究和臨床試用上都深受病人好評，杜醫師並在著名的眼科醫學雜誌發表了學術論文。

杜濤眼科中心置備測量眼軸的最先進、最精準儀器，分別是日本製Aladdin和瑞士製Lenstar儀器。杜醫生建議家長安排孩子每三個月到專科醫生那兒，用同種儀器測量視力，以便對比多次測量值，從而切實掌握子女眼部視力的健康狀況，及時與專科醫生商討因應對策。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾名獲有Paragon公司執照的眼科醫師，服務法拉盛社區10多年。他畢業於馬里蘭州的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師，其診所還聘有許超、陳麗婷、蔣珍妮和鄧穎琳等四位眼科博士駐診。

該眼科中心服務範圍包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等服務。該診所有嶄新科技的診療設備、絕佳的看診技術以及多間診療室，法拉盛診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間：週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738；接受多種保險，自費者優惠。

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