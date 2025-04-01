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紐約雲頂世界電子幸運狂熱現金抽獎 3/13及3/27每個抽獎日五位幸運兒可贏取總值$18,000現金

紐約訊
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紐約市唯一賭場雲頂世界「電子幸運狂熱現金抽獎」，3/13及3/27每個抽獎日五位幸運兒可贏取總值$18,000現金。
紐約市唯一賭場雲頂世界「電子幸運狂熱現金抽獎」，3/13及3/27每個抽獎日五位幸運兒可贏取總值$18,000現金。

位於JFK機場附近的紐約市唯一賭場—雲頂世界(Resorts World NYC)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。四月推出「電子幸運狂熱現金抽獎」活動，4/13及4/27兩個星期日下午4時至晚上6時的現金抽獎，贏取總值$18,000現金。從週一開始在任何電子賭桌賺取88積分將獲得一張抽獎券參加週日的現金抽獎！在賺取積分當天到2樓任何老虎機領取抽獎券，並於2個抽獎週日(3/13 & 3/27)下午4時開始到百樂會的抽獎箱投入所有抽獎券。每個抽獎日將抽出5位幸運兒贏得總值$9,000現金*。（*需要本人在現場才能獲得獎賞。）

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

雲頂賭場全新裝潢重新開放的RW Prime頂級餐廳體驗美味佳餚，享用主廚全新中西美食菜單，無論是鮮味的中式龍蝦春捲或是各種西式優質乾熟認證黑安格斯牛肉，您一定能嚐到最喜歡的美味。品嚐精心手工調製雞尾酒配上任何餐點更是相得益彰。還有特色甜點及餐後飲品，頂級體驗不容錯過。

此外，好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，包括越南及馬來西亞的風味美食等。融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住人客有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。

紐約市 JFK 越南

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