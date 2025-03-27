如果您或您認識的人即將退休 ，你們並不孤單。2025年，美國將史無前例，有418萬人達到退休年齡，相當於每天有超過11,000人年滿65歲。這種現象有時被稱為「65歲高峰」或「銀髮海嘯」（Alliance for Lifetime Income），始於2024年，並將在未來幾年持續。這意味著很多人及其家人將對聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱「紅藍卡 」)提出問題並找尋答案。

有關聯邦醫療保險的廣告宣傳，經常使用這樣的開頭：「我剛滿65歲。我有哪些承保選擇？」事實上，聯邦醫療保險承保選項眾多，并且首次註冊有截止期限，所以人們應該及早開始規劃，而不是等到65歲生日時才開始考慮退休後需要的健康保險計劃和選項。

聯合健康保險聯邦醫療保險與退休計劃產品及體驗部Betsy Chin高級副總裁特別提醒大家「不要等！64歲就開始規劃您的聯邦醫療保險承保」。她給出以下提示，幫助您和家人朋友或員工，開始規劃退休後的健康護理和聯邦醫療保險的註冊投保。

首先，知道3-1-3。您開始有資格申請聯邦醫療保險福利的時間段是： 您65歲生日之前的三個月，您滿65歲的那一個月，以及您滿65歲之後的三個月。這3-1-3時間段被稱為您的初始註冊期(IEP)。

同時，瞭解您做出的選擇可能導致的後果。雖然您滿65歲時不是必須註冊聯邦醫療保險，但如果您選擇那時不註冊，而且不符合特別註冊期的資格，那麼在您註冊時，可能會出現罰款，而且罰款金額可能很高。

在您慶祝64歲生日之後，想想退休後的生活，可能會讓您感到壓力。所以，請儘快開始規劃聯邦醫療保險。以下是一些幫助您開始思考的問題。

* 我是否必須投保聯邦醫療保險？

* 除了醫療福利外，我還能獲得牙科、視力和處方藥的承保嗎？

* 如果我負擔不起聯邦醫療保險該怎麼辦？

* 我是否打算工作到65歲之後？我是否通過雇主或配偶獲得健保福利？

* 我在初始註冊期註冊投保的聯邦醫療保險計劃可以為我承保多久？

* 如果我的生日正好在年度開放註冊期間，會怎麼樣？或者，我的生日就在年度開放註冊期之前呢？我需要註冊兩次嗎？

* 如果我在初始投保期截止期結束前，沒有投保聯邦醫療保險計劃，會怎麼樣？

雖然及早開始規劃，應該能幫助避免沒有及時註冊的後果，但選擇合適的聯邦醫療保險計劃可能依然令人困惑。而且，許多人在退休前可能一直通過雇主獲得健康保險承保，從未有過為自己購買健康保險的經驗。

當您開始研究規劃時，Medicare.gov是可以幫到您的網站。您也可以致電聯合健康保險華語專線1-800-801-1900，獲得相關計劃福利資訊、各註冊期的詳細資訊和其他資源，幫助解答您的問題。

聯邦醫療保險在長者的生活中起到重要作用。從一開始，長者就做出及時、正確的決定，對長期的財務和健康會產生積極的影響。因此，請及早規劃，讓自己坦然安心的迎接65歲生日。