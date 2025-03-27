我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

「不要等」 64歲就開始規劃您的聯邦醫療保險承保

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

如果您或您認識的人即將退休，你們並不孤單。2025年，美國將史無前例，有418萬人達到退休年齡，相當於每天有超過11,000人年滿65歲。這種現象有時被稱為「65歲高峰」或「銀髮海嘯」（Alliance for Lifetime Income），始於2024年，並將在未來幾年持續。這意味著很多人及其家人將對聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)提出問題並找尋答案。

有關聯邦醫療保險的廣告宣傳，經常使用這樣的開頭：「我剛滿65歲。我有哪些承保選擇？」事實上，聯邦醫療保險承保選項眾多，并且首次註冊有截止期限，所以人們應該及早開始規劃，而不是等到65歲生日時才開始考慮退休後需要的健康保險計劃和選項。

聯合健康保險聯邦醫療保險與退休計劃產品及體驗部Betsy Chin高級副總裁特別提醒大家「不要等！64歲就開始規劃您的聯邦醫療保險承保」。她給出以下提示，幫助您和家人朋友或員工，開始規劃退休後的健康護理和聯邦醫療保險的註冊投保。

首先，知道3-1-3。您開始有資格申請聯邦醫療保險福利的時間段是： 您65歲生日之前的三個月，您滿65歲的那一個月，以及您滿65歲之後的三個月。這3-1-3時間段被稱為您的初始註冊期(IEP)。

同時，瞭解您做出的選擇可能導致的後果。雖然您滿65歲時不是必須註冊聯邦醫療保險，但如果您選擇那時不註冊，而且不符合特別註冊期的資格，那麼在您註冊時，可能會出現罰款，而且罰款金額可能很高。

在您慶祝64歲生日之後，想想退休後的生活，可能會讓您感到壓力。所以，請儘快開始規劃聯邦醫療保險。以下是一些幫助您開始思考的問題。

* 我是否必須投保聯邦醫療保險？

* 除了醫療福利外，我還能獲得牙科、視力和處方藥的承保嗎？

* 如果我負擔不起聯邦醫療保險該怎麼辦？

* 我是否打算工作到65歲之後？我是否通過雇主或配偶獲得健保福利？

* 我在初始註冊期註冊投保的聯邦醫療保險計劃可以為我承保多久？

* 如果我的生日正好在年度開放註冊期間，會怎麼樣？或者，我的生日就在年度開放註冊期之前呢？我需要註冊兩次嗎？

* 如果我在初始投保期截止期結束前，沒有投保聯邦醫療保險計劃，會怎麼樣？

雖然及早開始規劃，應該能幫助避免沒有及時註冊的後果，但選擇合適的聯邦醫療保險計劃可能依然令人困惑。而且，許多人在退休前可能一直通過雇主獲得健康保險承保，從未有過為自己購買健康保險的經驗。

當您開始研究規劃時，Medicare.gov是可以幫到您的網站。您也可以致電聯合健康保險華語專線1-800-801-1900，獲得相關計劃福利資訊、各註冊期的詳細資訊和其他資源，幫助解答您的問題。

聯邦醫療保險在長者的生活中起到重要作用。從一開始，長者就做出及時、正確的決定，對長期的財務和健康會產生積極的影響。因此，請及早規劃，讓自己坦然安心的迎接65歲生日。

聯邦醫療保險 退休 紅藍卡

上一則

曼哈頓三郵局員工試圖囚禁性侵醉酒同事 華人涉案被起訴

下一則

慶「婦女歷史月」 李羅莎表彰華裔前校長王陳慧麗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

溫麟衍：奧茲是眼前掌理紅藍卡、白卡的最佳人選

溫麟衍：奧茲是眼前掌理紅藍卡、白卡的最佳人選
醫藥／加入紅藍卡 應避免6個錯誤

醫藥／加入紅藍卡 應避免6個錯誤
您有關於健康保險的問題嗎 紐約巿政府老齡事務部提供專線解惑

您有關於健康保險的問題嗎 紐約巿政府老齡事務部提供專線解惑
國會預算處：預算要達標 須砍白卡、紅藍卡經費

國會預算處：預算要達標 須砍白卡、紅藍卡經費

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了