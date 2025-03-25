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美東信誉最佳斯巴魯車行Star Subaru現車充足 多語言服務 購車即贈豪禮

紐約訊
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美東信誉最佳斯巴魯車行Star Subaru一支經驗豐富的華人銷售團隊為您量身規劃購車計劃。（從左至右Steve Sze, Yonghao Chen, Jackson Yuen）
美東信誉最佳斯巴魯車行Star Subaru一支經驗豐富的華人銷售團隊為您量身規劃購車計劃。（從左至右Steve Sze, Yonghao Chen, Jackson Yuen）

位於紐約皇后區法拉盛貝賽（Bayside）的Star Subaru車行，憑藉其「美東規模最大、現車庫存最充足、華語服務最完善」的三大核心優勢，迅速成為大紐約地區消費者選購斯巴魯（Subaru）品牌的首選經銷商。作為美東地區斯巴魯旗艦級經銷商，Star Subaru不僅擁有全美東最齊全的現車庫存，更以透明公道的價格、專業的華語銷售團隊，以及獨家限時贈禮活動，為消費者提供一站式購車體驗。

受全球供應鏈影響，近年來北美汽車市場普遍面臨交車等待期長的困境。然而，Star Subaru憑藉強大的供應鏈管理能力與集團資源優勢，持續保持美東地區最大斯巴魯現車庫存，涵蓋全系列暢銷車型，包括家庭首選的Outback、都市SUV標杆Forester、跨界新寵Crosstrek，以及高性能代表WRX等。車行總經理表示：「我們理解消費者不願無限期等待，因此始終優先保障現車供應，客戶到店即可試駕並當天提車。而且現面臨全球關稅站，因此在不及的將來，車子的售價都會受到嚴重的衝擊，現在購車是明智之舉 。 」

為貼近紐約多元社區需求，Star Subaru特別組建了一支經驗豐富的華人銷售團隊，成員平均從業年資超過8年，不僅深諳斯巴魯車系技術特點，更能以國語、粵語、福州話等方言提供專業諮詢。車行經理強調：「許多華裔客戶關注車輛安全性與全時四驅性能，我們會根據家庭需求推薦適合車型，並詳細解讀斯巴魯EyeSight智能駕駛輔助系統的優勢。」從購車方案規劃、金融貸款申請到售後服務跟進，團隊提供全程母語支援，徹底消除語言隔閡。

即日起凡憑「世界日報」本則廣告至Star Subaru購買或租賃任意斯巴魯車款，即可免費獲贈原廠行車記錄儀或原廠遙控啟動器二選一。這兩項贈品直擊車主核心需求：行車記錄儀可完整記錄路況，保障駕駛權益；遙控啟動器則讓車主在寒冬酷暑提前預熱車廂，大幅提升用車便利性。

Star Subaru不僅價格透明而且靈活方案為客户打造高性價比體驗，他们堅持「拒絕隱形加價」的經營理念，所有車款標價清晰透明，並提供多重優惠方案，原廠認證售後 守護用車全週期，作為斯巴魯官方認證經銷商，Star Subaru的服務不僅止於銷售。其售後中心配備原廠診斷設備與認證技師團隊，提供保修期內免費保養，預約快速保養通道。

Star Subaru坐落於皇后區核心商圈，地址為206-26 Northern Blvd, Queens, NY 11361，毗鄰長島高速公路（LIE）與Cross Island Parkway，駕車15分鐘可達法拉盛市中心。為方便上班族看車，車行特別延長週末營業時間（週六至週日9:00-19:00），並提供專車接送服務。即刻撥打購車熱線718-819-0100，華語銷售團隊將為您量身規劃購車方案。選擇Star Subaru，不僅是選擇一款以安全著稱的座駕，更是選擇一份跨越語言與文化障礙的貼心承諾。

法拉盛 供應鏈 皇后區

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