Major World紐約最大二手車行3000台現貨 信譽保證一站式服務重塑購車體驗

Major World車行有著豐富經驗的張東根先生誠摯為您服務。

位於皇后區法拉盛 的Major World車行，憑藉超過30年的行業深耕、逾3000輛現車庫存，以及「一站式購車服務」的獨特優勢，成為當地消費者信賴的首選。從經濟型轎車到高端商務車，從嚴苛的車輛檢測到透明的交易流程，這家老牌車行正以「顧客至上」的理念，重新定義二手車 市場的服務標準。

Major World車行常年維持超過千輛現車庫存，涵蓋本田、豐田、日產等主流品牌，以及奔馳、寶馬、奧迪等豪華車款。針對不同客群的用車場景，車行提供精準的產品分類：通勤族可鎖定省油的緊湊型轎車，家庭用戶能選擇空間寬敞的SUV，而私營業主則可選購商用貨車。

Major World資深銷售專員張東根表示，車行針對中小企業主推出多款高性價比商用車型。例如2025年款Suburban 就有4台現貨；另有十多輛Toyota Sienna七座MPV現車，兼具耐用性與舒適性，成為多子女家庭的熱門選擇。他強調，二手車交易中，消費者最擔憂的莫過於隱藏車況問題。對此，Major World建立了一套嚴格的「135點檢測認證體系」，從引擎性能、變速箱狀態到電子系統安全，每輛車均需通過資深技師的全面檢驗，並提供完整的維修記錄報告。若車輛存在重大事故或水泡痕跡，車行將直接標註並調整定價，絕不誤導消費者。更令顧客安心的是，車行為所有車輛提供三個月/4,000英里（以先到者為準）的動力總成質保，覆蓋引擎、變速箱等核心部件。

為解決傳統購車流程繁瑣的痛點，Major World推出「一站式服務」：消費者在選定車型後，可當場完成試駕、金融方案評估、保險辦理及過戶手續。車行與多家主流銀行合作，即使信用記錄不佳的顧客，也能通過專屬貸款專員獲得彈性付款方案。許多新移民或年輕族群對美國購車流程不熟悉，張東根表示。此外，車行拒絕隱性費用，所有價格均包含稅費與過戶手續費，且提供免費CarFax報告查詢，確保交易透明。車行甚至提供「以舊換新」估價服務，並安排專人協助舊車過戶。這種全程託管式服務，使得首次購車者平均可在2小時內完成所有程式，大幅節省時間成本。

Major World位於皇后區北方大道Northern Boulevard 43-40號。您也可以撥1-888-625-6750與張先生聯繫，預約試駕或諮詢更多資訊。法拉盛Major World車行期待與您合作，讓您擁有一輛稱心如意的二手車。