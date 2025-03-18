輕鬆累積財富，從此刻開始 中國信託銀行定存優惠利率高達4.25% APY

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）紐約法拉盛分行地址: 41-99 Main St Flushing, NY 11355

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出5個月定存4.25%年利率 及7個月定存4.15%年利率，幫助您達成2025儲蓄目標。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，5個月定存4.25%年利率及7個月定存4.15%年利率最低開戶金額為10,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶，支票帳戶餘額必須符合以下條件: 若定存帳戶開戶額度高於$50,000，開戶當日支票帳戶餘額至少為$5,000。若定存帳戶開戶額度低於$50,000，開戶當日支票帳戶餘額至少為$2,500。 詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人 銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款 方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。