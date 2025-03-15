萬有護理公司新增小頸分公司隆重舉行新張誌慶

萬有護理小頸分公司隆重新張，社區僑團領袖、紐約州/市政要、保險公司代表及各界好友蒞臨參加剪彩儀式。

萬有護理公司新增小頸分公司，於2月22日在250-16 Norton Blvd, Little Neck隆重開張並投入服務，便利社區更多的民眾。萬有護理公司全體同仁感謝眾多的社區僑團領袖、紐約州/市政要、保險公司代表和親朋好友在百忙之中抽出時間蒞臨見證與慶祝萬有護理公司新增小頸分公司的開張慶典，還有許多從事護理行業的護理員和一些有護理的老人家紛紛前來捧場祝賀。

萬有護理公司小頸分公司的開張，讓萬有服務範圍進一步擴展，社區民眾更好地瞭解護理服務，也為小頸及長島周邊社區的居民提供更便捷、更貼心的護理服務，得到廣大民眾的一致好評！

萬有護理公司將會用心服務，用心與護理員相處，一起把護理行業做好，秉承這個服務華人社區多年的「不忘初衷，用心服務」的萬有服務理念，持續在華人社區為護理行業服務並發光發熱。無論您是需要護理服務，還是希望加入護理行業，萬有護理公司都將為您提供專業支援。

萬有護理公司是紐約州直接授權的註冊護理機構，為有需要的客人申請適合的護理計劃，讓生活得到更好的照顧。我們與多家保險公司合作，為客人提供合適的護理服務計劃！服務覆蓋紐約五大區，並提供綜合性服務，包括：專人申請護理，協助白卡、糧食券續期；辦理老人半價地鐵卡；預約看醫生車輛；解讀信件等一條龍服務。

萬有護理公司與多家培訓機構合作，幾小時即可完成考證，協助打指紋，快速轉換計劃。總公司位於包厘街15號孔子大廈，在華埠 、布碌崙 、法拉盛 、小頸均設有分公司，提供護理證書培訓課程。需要考證或諮詢，請立即撥打專線：（917）893-3888。

萬有護理公司現正在紐約五大區招聘持證護理員，並提供護理證書報銷福利津貼（不少於600美元）；萬有護理公司工多、工時長、選擇多；公司福利如節日禮物與活動、新年福袋、新年大禮包、生日慶祝會、中秋月餅、外遊活動等，並為會員解讀信件等。

萬有護理公司小頸分公司服務熱線：（212）920-8188，地址：250-16 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（北方大道郵局旁/麥當勞對面）。

華埠總公司: 15 Bowery, New York, NY 10002

華埠分公司: 41 Mott Street, 3FL, New York, NY 10013

布碌崙分公司: 6203 Ft. Hamilton Pkwy, Brooklyn, NY 11213

布碌崙分公司: 8410 20th Ave, Brooklyn, NY 11214

法拉盛分公司: 41-25 Haight Street, Flushing, NY 11355

萬有護理公司總公司每週7天服務，提供上門協助申請護理服務！承蒙社區各界多年來的信任與支持。每一位萬有大家庭成員將共同努力堅持不忘初衷、用心服務宗旨，尊重、理解、照護每一位客戶，用勤奮自律譜寫創造明天。