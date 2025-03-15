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花旗平民律師行法拉盛新設辦公室拓展業務提供免費法律服務

紐約訊
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花旗平民律師行拓展業務增設法拉盛39大道辦公室，由經驗豐富的胡光偉律師及其專業團隊提供各類法律服務。
花旗平民律師行拓展業務增設法拉盛39大道辦公室，由經驗豐富的胡光偉律師及其專業團隊提供各類法律服務。

花旗平民律師行因應社區民眾所需和業務擴展，增設法拉盛39大道136-40號三樓303室新辦公室，進一步為該區僑胞客戶提供方便和免費的法律服務。

該行免費法律服務如個人稅務、大陸移民、政治庇護移民、綠卡轉換、回美證、美國護照、簡單翻譯、入籍填送表、地保公證等。該辦公室也同時辦理非免費服務，其他項目包括樓宅買賣，生意交易、信託遺囑、紐約/新州/康州/賓州和海外離婚案件、房東房客糾紛、刑事及交通意外案件、受傷索賠等。

花旗平民律師行前身為花旗移民入籍公司，公司自1994年注冊成立。及後基於“花旗”意指美國，故以「花旗平民律師行」命名至今服務社區逾三十年，秉持著專業、誠信與關懷，讓更多需要法律幫助的人、無論案件大小或複雜程度如何，都能夠得到專業的建議，得到幫助解決各種法律問題。

該律師行由經驗豐富的胡光偉律師及其專業團隊，憑藉30年不斷積累豐富經驗、全力以赴精神，辦案快捷好省，成功辦理了許多政治庇護、聯邦上訴、廣州疑難案件，為客戶爭取最大權益。而且辦案律師親力親為每一個案子，一絲不苟。特別是政治庇護案子，該行從接案到完全全部由律師跟隨。以實戰經驗指導上庭作證，確保案子得以批准。

另外，該行特別擅長重新開啟老舊案件，無論是當時未能成功的訴訟還是過期的法律問題，都能夠運用其專業知識和經驗，幫助客戶尋求重新審理的機會。

法律服務非常重要，不僅能夠保護您的權益，還能在許多情況下改變您的生活。該行律師團隊擁有豐富的經驗，並且始終秉持著專業與誠信，為每一位客戶提供最佳的法律建議與解決方案。

花旗平民律師行精辦親屬移民、中英入籍、勞工移民、居留身份、職業移民、生活擔保、政治庇護、重新開案、全美保釋、廣州簽證難題、各種上訴、留學定居等移民、刑事、民事法律案件。法拉盛辦公室在39大道136-40號三樓303室，電話﹕(718)625-7761，歡迎需要法律服務的民眾請直接聯繫，專業律師會為您安排約見面談。電子郵件信箱： [email protected]

移民 庇護 法拉盛

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