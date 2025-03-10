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現代IONIQ 6榮獲J.D. Power 2025年美國電車擁有體驗調查榜首

紐約訊
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北美現代汽車環保行車與研究總監Yuval Steiman、資深產品設計經理Mike Evanoff
北美現代汽車環保行車與研究總監Yuval Steiman、資深產品設計經理Mike Evanoff

現代汽車不斷提高電車創新和客戶滿意度的標準，如今，IONIQ 6電動轎車在J.D. Power 2025年美國電車擁有體驗調查中被評為排名最高的大眾市場純電動車。IONIQ 6的出色表現凸顯出其卓越的設計、續航里程、品質，以及擁有成本。這個全面性的年度調查根據車主實際的使用體驗來評估消費者對新款電動車的滿意度，衡量的關鍵因素包含續航里程、駕駛樂趣、充電便利性，以及車輛整體品質。

北美現代汽車環保行車與研究總監Yuval Steiman表示：「此次榜首排名彰顯出現代汽車致力於提供卓越品質、先進科技，和無縫電車擁有體驗的承諾。IONIQ 6旨在提升電車體驗，J.D. Power的認可證明了現代致力於提供創新、引人入勝，及高品質電車的承諾。」

J.D. Power電車推動總監Brent Gruber表示：「IONIQ 6與其他車款最大的不同之處在於消費者對其續航里程、擁有成本，以及車輛品質與可靠性的高滿意度。IONIQ 6是一款高品質產品，為消費者提供充足的電池續航里程，以及物超所值的擁有體驗。」

IONIQ 6脫穎而出的原因：

• 驚人的續航里程：環保署估計單次充電的續航里程可達342哩(SE後輪驅動車型)，在優化效率的同時消除續航里程焦慮

• 尖端設計：時尚且符合空氣動力學的造型可提高效率並提升車輛的道路存在感

• 超快速充電讓您暢行無阻：IONIQ 6的800伏特充電架構讓駕駛人能在350千瓦直流快速充電站僅用18分鐘就可將電量從10%充至80%

• 先進科技：直觀的信息娛樂系統和現代獨有的SmartSense安全功能提高了駕駛人的信心與駕駛樂趣

J.D. Power是汽車數據和分析領域的全球領導者，為汽車行業和特定的非汽車行業提供業界情報、消費者見解，和諮詢解決方案。J.D. Power利用其廣泛的專有資料庫和軟件功能，結合先進的分析與人工智能工具，幫助其客戶優化業務績效。J.D. Power於1968年成立，在北美、歐洲，和亞太地區均設有辦公室。請至JDPower.com/business進一步了解J.D. Power的業務產品信息。J.D. Power的線上購車工具則位於JDPower.com。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的全新的現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據近期的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

電動車 阿拉巴馬州 加州

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