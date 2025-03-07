伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓三十年經驗的稅務專家

伍文穗與伍澤軒會計師合影

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓（JEFFREY ENG CPA P.C）成立於1991年，作為一名擁有三十年經驗的資深會計師，JEFFREY ENG CPA P.C自創辦以來，始終秉持著誠信、專業、卓越的服務理念，致力為各類型企業和個人提供全面的財務諮詢與解決方案。無論是何種類型的公司或個人，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓都能憑藉豐富的行業經驗和深厚的財務專業背景，協助客戶處理複雜的財務狀況。伍文穗先生是美國會計師協會資深會員，此外，還是美國餐飲協會、美國酒店華裔協會、美國香港旅美華人總商會財務顧問。

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓提供一站式財務服務，公司設有曼哈頓和法拉盛 兩間公司，精辦大小公司稅務，個人報稅 服務，包括公司註冊成立，各種商業牌照，企業出糧，稅局查稅及勞工局查數等所有中小企業面對聯邦、州市政府所要求的所有企業規範，近年來更是喜獲伍澤軒會計師加盟，具有四大會計師事務所工作經驗，注重工作質量，業務蒸蒸日上，為廣大僑胞報稅、省稅做出貢獻。憑藉著對行業政策、法規的深入理解與熟悉，伍文穗先生帶領團隊能夠根據客戶的實際需求量身定制個性化的財務方案，助力企業優化資源配置、提高財務透明度，並確保企業在合規的前提下實現最大化的省稅。

伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓的成功並非偶然。伍文穗先生以其三十年的專業背景，深知財務管理對企業長期發展的重要性。在過去的三十年裡，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓積累了大量的實踐經驗，幫助眾多企業應對複雜的財務挑戰，助力企業實現穩定的財務管理體系。特別是在企業規範、稅務籌畫等方面，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓為客戶提供了高度專業的服務，確保客戶的決策具有資料支援與科學依據。

三十年的積累與沉澱，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓已成為眾多企業和個人稅務需求者信賴的合作夥伴。無論您面臨何種財務問題，伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓都能為您提供專業財務服務。

選擇伍澤軒、伍文穗註冊會計師樓，選擇專業與誠信，讓我們攜手助力您的事業邁向輝煌！

華埠 會計師樓：139 Centre Street，Suite 713 New York ,NY 10013

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法拉盛會計師樓：37-20 Prince Street,Suite 3E,Flushing,NY 11354

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