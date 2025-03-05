紐約華裔醫生洪都拉斯義診當地人困境：買藥還是買食物

圖:戎愛珍醫生（左三）及支援團隊。

洪都拉斯（Honduras）是中美洲最貧窮的國家之一，當地居民面臨醫療資源嚴重不足的困境。近日，紐約一名華裔 女醫生前往洪都拉斯義診，為近100名當地居民提供了免費診療。

戎愛珍（Josephine Jung, MD）是紐約百康仁德醫生集團（rendr）的兒童與青少年專科醫生。今年二月，她加入了前往洪都拉斯的義診團隊，並自掏腰包，帶去了一批價值數千元的藥品。

戎愛珍醫生介紹，在洪都拉斯，不少家庭只能住在棚戶中，沒有電和自來水。由於沒有乾淨水源，寄生蟲感染是當地非常普遍的醫療問題，但大部分家庭根本看不起病。而且醫院不提供藥品，民眾只能通過私人藥房買藥，然而高昂的藥價讓很多人望而卻步。

“當地家庭的平均月收入只有20美元左右，而一盒退燒藥在那裏要賣3、4美元。” 戎愛珍醫生說：“很多人必須要選擇：是買藥，還是填飽肚子？”

在4天的義診中，戎愛珍醫生為大約100名居民提供了身體檢查和疾病診療，並免費提供基本藥品。這其中，有多名孩子被診斷出發育遲緩、近視、自閉症等疾病。如果沒有干預，這些疾病可能會給孩子帶來終身影響。

例如一名13?的小姑娘，她自出生以來一直看不起醫生。戎愛珍醫生診斷她患有甲狀腺疾病，如果不接受治療，這種疾病會影響孩子的身體與智力發育，並可能造成不育。戎愛珍醫生把這名小患者轉診到當地醫院接受治療，並由慈善組織支付醫療費 用。

戎愛珍醫生表示，除了提供醫療服務外，前往洪都拉斯的義工還協助修建社區中心，為當地居民提供日間托兒和職業培訓，希望能給他們的生活帶來長遠影響。

“我們希望讓他們知道，這世界上有人在乎他們。無論他們多麼貧困，他們並不被遺忘。” 戎愛珍醫生說。

戎愛珍醫生目前在百康仁德旗下診所駐診。地址：1575 Hillside Ave, STE 302, New Hyde Park, NY 11040，電話：516-775-8000。