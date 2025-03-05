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Citi新春促銷活動熱烈進行 中三月底結束

紐約訊
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圖說：贈品圖示(並非實際尺寸)。金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。
圖說：贈品圖示(並非實際尺寸)。金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。

每年都廣受客戶期待的Citi新春促銷活動正在熱烈進行中，請大家不要錯失這個一年一度獲得獨家禮品的好機會。大家至各Citi分行加入並完成合格銀行業務後，即可獲得蛇年吉祥厚禮。此促銷活動於2025年3月31日截止。

睿蛇納福！Citi與華人社區一起歡慶農曆新年，特別推出2025年新春促銷活動。不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，根據合格存款的金額，便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品，喜迎蛻變與洞悉的蛇年新春。

這些獨家禮品包括24K純金擺飾「瑞蛇守財（Fortune Keeper）」和24K純金「永恆手鏈（Eternity Bracelet）」，兩款皆由亞裔藝術家Tina Yu設計；18K金「花開富貴」金墜；24K純金「翠蛇盈金」金墜；24K純金「金蛇聚寶」金墜；24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針；以及24K純金「福蛇抱翠」金墜，極具紀念和收藏價值。

各級贈品如下:

-合格存款餘額 $25,000-$49,999.99 贈品: 獨家18K金「花開富貴」金墜

-合格存款餘額 $50,000 - $99,999.99 贈品: 獨家24K純金「翠蛇盈金」金墜

-合格存款餘額 $100,000 - $199,999.99 贈品: 獨家24K純金「金蛇聚寶」金墜

-合格存款餘額 $200,000 - $499,999.99 贈品：獨家24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針**

-合格存款餘額 $500,000 - $999,999.99 贈品：獨家24K純金「瑞蛇守財」金擺飾

-合格存款餘額 $1,000,000及以上 贈品：獨家24K純金「瑞蛇守財」金擺飾、獨家24K純金「金蛇聚寶」金墜、*獨家24K純金「福蛇抱翠」金墜、獨家24K純金「永恆」金手鏈

條款及細則：

客戶可以經由參加2025新春促銷活動，並完成各級別所要求的活動要求以獲取贈品。可以在2025年9月30日起到所辦理的分行領取贈品。

資格

2025年新春促銷活動至少1) 年滿18歲的Citibank的新開戶或現有的消費者客戶，以及 2) 新開戶或現有的商業銀行客戶。

請大家前往各Citi分行或登陸citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

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