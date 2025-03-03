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邀請癌症倖存者來分享造福更多華人癌友及家庭

紐約訊
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蔡教授希望更多華人癌症倖存者來分享自身經驗。
蔡教授希望更多華人癌症倖存者來分享自身經驗。

為改進華人社區關於癌症治療的社區資源整合，紐約大學應用心理學系副教授Dr. William Tsai正在發起一項研究，希望邀請華人癌症倖存者來分享自身癌症病路歷程，以幫助該研究團隊發展出適合華人社群的資源，造福更多華人癌友以及他們的家庭。

蔡教授說，他在加州大學洛杉磯分校讀書時專業就是文化心理學，研究文化背景對人的思考和行為的影響，更由於一個專長是研究癌症病人的導師，他開始接觸到癌症病人這個人群，並發現華人病患相較其他族裔是較特殊的群體。蔡教授說，病人被診斷出罹患癌症後，對患者本人、家庭及其照顧者的生活品質都會產生極大的影響。被告知罹癌後，病人常會有一段時間沈浸在悲傷的情緒中，且延續到療程結束後。故在這段身心艱熬時期，尋求親友的情緒支持是非常重要的。

儘管近年癌症防治宣導有成，研究顯示美國仍有極高比例的華人將癌症汙名化。比起西方人，華人恐造成他人負擔或有失面子，故常不願意多談其癌症病況，有些人甚至擔心癌症會傳染。這些因素造成許多美國華人不願參加互助?組，故能減輕患者的情緒問題的方案與資源非常有限。

為幫助華人克服其癌症後相關情緒問題，蔡教授在紐約大學的文化情緒健康研究中心正在展開一項研究，引導華人癌症倖存者能自己私下在家中回顧癌症病路歷程。多項研究表明，透過書寫或談論一段困難處境，能幫助個人用更客觀的角度審視情況，也有助於統整紊亂的思緒，以及賦予一段失落經歷意義。通過研究已知這類反思式練習可幫助減輕類風濕性關節炎與巴金森氏症患者症狀，並改善他們的睡眠、情緒和思考。本研究將檢驗此反思練習是否也能同樣幫助華人癌症倖存者。

本研究邀請華人癌症倖存者來分享自身經驗，參與者將每週參加一次二十分鐘的反思練習，共四周。參與者將在反思練習中根據提示詞寫下他們的癌症歷程。參加者將獲得最多$120 Visa現金卡。請通過此連結https://tinyurl.com/chinesecancerstudy 提供您的聯系資訊，或撥打/簡訊報名電話：347-508-1979，或電郵：[email protected]，或添加微信號：yi_e66，相關資料保密。

癌症 華人 紐約大學

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