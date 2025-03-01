全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

國家亞太老齡化中心協助長者獲得醫療及社會福利。

非營利組織全美亞太裔耆老中心（NAPCA），致力於提高亞裔、夏威夷原住民和太平洋島裔（AANHPI）年長者及其家人的生活質量。NAPCA運營著一個專門為年長者及其照護者提供幫助的熱線，並提供五種不同語言的服務。近期，兩個有關Medicare（紅藍卡 ）的註冊期將於2025年3月31日結束。請務必不要錯過家庭能源援助的申請開放期。

錯過了初始註冊期，那什麼時候可以註冊Medicare（紅藍卡）？

如果您錯過了Medicare的初始註冊期，且不符合特殊註冊期的資格，仍可在一般註冊期內進行註冊。時間為每年的1月1日到3月31日開放。

在完成一般註冊期註冊，保險 將從下月的第一天開始生效。例如，您在三月份註冊，那麼您的保險將從四月份開始生效。但請注意，您可能需要支付延遲註冊的罰款，這會增加您月保費的成本。

我目前加入了一個Medicare（紅藍卡）優勢計劃，但在年度Medicare開放註冊期截止後，發現了一個更適合我醫療需求的計劃。我是否需要等待下一個開放註冊期？

如果您在年度Medicare開放註冊期（每年10月15日至12月7日）結束後發現了一個更好的計劃，則不需等到下一個開放註冊期。您可以在Medicare優勢計劃開放註冊期，也就是每年的1月1日至3月31日期間更換到另一個Medicare優勢計劃。

在Medicare優勢計劃開放註冊期期間，已經加入Medicare優勢計劃的人可以切換到另一個優勢計劃，或回到原有的Medicare並加入D部分處方藥計劃。請注意，在此期間您只能更改一次，請謹慎選擇。

我難以支付我的能源帳單，有沒有援助項目可以幫助我應對這些開支？

您可以申請低收入 家庭能源援助計劃（LIHEAP）。這是一項由聯邦政府資助的計劃，旨在幫助低收入家庭及時滿足能源需求。該計劃會為您的家庭提供一整年的現金補助，用於支付家庭取暖和製冷費用。這筆補助將會直接發放給您或您的能源公司。

您需要滿足以下條件來獲得援助：您的家庭收入不得超過聯邦貧困線標準的150%（例如，兩人家庭的收入上限為2555美元）。雖然資產通常不是資格審核的主要因素，但有些州可能會將資產納入資格要求中。

低收入家庭能源援助計劃的註冊期可能並非全年開放。申請期通常集中在冬季月份，具體時間因州而異，一般從11月開始至次年4月結束。這段時間是申請冬季取暖費用援助的理想時機。

如果您對福利項目有任何問題，請通過以下方式聯絡NAPCA：

電話：（普通話）1-800-683-7427，（粵語）1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

地址： NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101