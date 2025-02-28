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王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀共同舉辦免費乙型肝炎篩檢活動

紐約訊
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王嘉廉社區醫療中心3月1日(週六)辦社區健康活動，提供免費乙肝和丙肝篩查，及免費血壓、血糖和膽固醇篩檢。
王嘉廉社區醫療中心3月1日(週六)辦社區健康活動，提供免費乙肝和丙肝篩查，及免費血壓、血糖和膽固醇篩檢。

紐約市議員黃敏儀（Sandra Ung）攜手王嘉廉社區醫療中心，日前宣佈共同舉辦一場綜合性的社區健康篩檢活動，旨在提升社區民眾對乙型肝炎預防與治療的認識。此次篩檢活動由王嘉廉醫療中心與黃敏儀辦公室聯合舉辦，將於3月1日（星期六）上午10時至下午3時，在法拉盛40路131-72 號醫療中心舉辦。活動將為18歲及以上的成人提供免費乙肝和丙肝篩查，以及免費的血壓、血糖和膽固醇篩檢。

市議員黃敏儀表示：「乙型肝炎對亞裔群體的影響尤為嚴重。在美國，他們感染乙型肝炎的風險明顯高於其他族裔。我鼓勵民眾把握此次機會，參加3月1日的篩檢活動，並參與當天提供的各項健康檢查與保健活動。與此同時，我也感謝王嘉廉社區醫療中心的長期合作，以及他們在推動公共健康、提高大眾認識及促進社區健康方面的不懈努力。」

王嘉廉社區醫療中心乙型肝炎計劃主任吉町洋子護醫博士 (Dr.Julie Yoko Yoshimachi) 表示：「乙型肝炎被稱為‘無聲的殺手’，可能導致肝癌和肝臟損傷，而肝癌更是癌症相關死亡的首位。然而，乙型肝炎是可以預防的。我們必須積極推動篩查、疫苗接種和健康教育，以防止這種病毒的進一步傳播。」

醫療中心致力於提升民眾對乙型肝炎風險的認識，尤其是在華裔及亞裔美國人社區中。這次篩檢活動將讓社區居民獲得醫療中心乙型肝炎團隊的支持。參加者還可參觀醫療中心的服務設施，與專業的健康教育人員交流，並可預約醫療中心的相關服務。此外，醫療中心的保險專員也將在現場提供諮詢，幫助有需要的民眾申請聯邦醫療補助(白卡Medicaid）及其它醫療保險計劃。活動現場提供健康教育資料，並為參加者準備茶點。歡迎致電瞭解詳情：(718)587-1111。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請訪問：www.cbwchc.org

醫療保險 亞裔 皇后區

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