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陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲音樂會訂於4月5日舉行結合極致的歐洲經典聲樂藝術與中國古典詩詞之美

紐約訊
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陳麗嬋，集智慧與美感於一身的抒情女高音。
陳麗嬋，集智慧與美感於一身的抒情女高音。

結合極致的歐洲經典聲樂藝術與中國古典詩詞之美的陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲音樂會，訂於2025年4月5日（周六）晚7時半在紐約市曼哈頓考夫曼音樂中心墨肯廳(Merkin Hall at Kaufman Music Center)舉行。屆時由世紀女高音陳麗嬋女士演唱資深多產作曲家黃輔棠先生(筆名「阿鏜」)的曲目。當晚演出前6:45-7:15時，黃輔棠將講解其用音樂詮釋創作古今詩詞，以便觀眾更易理解與欣賞本次音樂盛宴。

音樂會由紐約幼獅青少年管弦樂團主辦，歌唱之悅協辦。主唱的女高音陳麗嬋自幼展現歌唱天賦，她在台灣和美國獲得音樂學士和聲樂演唱碩士學位。學成後，她馳騁悠遊於美國、歐洲、台灣的歌劇舞台和音樂廳，聲譽鵲起。陳女士在這次音樂會上將演唱黃輔棠的14首藝術歌曲，其中8首是以中國古典詩詞譜曲，另外6首的歌詞則是當代詩人的作品。以演出次序排列的曲目計有： 一、古詩詞歌： 1.木瓜/《詩經》 2. 金縷衣／(唐)杜秋娘詞  3. 烏夜啼／(南唐)李煜  4. 江城子．記夢／(宋)蘇軾  二、當代詩詞歌： 1、只是一顆星罷了／冰心詞  2、當有一天／劉俠祈禱文－阿鏜改詞  3、感謝您! 天父上帝／阿鏜詞   三、當代詩詞歌： 1、睡蓮／劉俠詞  2、杜鵑紅／沈立詞 3、黃昏星／舒巷城詩/阿鏜改詞   四、古詩詞歌： 1. 錦瑟／(唐)李商隱  2. 浪淘沙／(南唐)李煜浪  3. 鵲橋仙．七夕／(宋)秦觀  4. 青玉案．元夕／(宋)辛棄疾詞。全場鋼琴伴奏由與陳麗嬋合作多年，享譽國際的著名鋼琴家張詩賢先生擔任。

知情人士宣捷教授介紹，隨著歐洲文藝復興發展起來的經典音樂是人世間最美麗的東西，特別是其中隨著義大利歌劇一同發展起來的聲樂藝術（又稱美聲唱法，Bel canto）更是精美絕倫。而在世界的另一個極端，古老的中國古典詩詞所達到的藝術境界是全世界文明的無與倫比珍寶，每一個會讀寫中文的人都為之傾倒！自二十世紀初開始，不斷有音樂家開始嘗試把這兩者結合起來，即用義大利美聲唱法演唱中國古典詩詞。本次音樂會就是作曲家黃輔棠在這方面努力的成果展現。有音樂評論家指出，「黃輔棠不但寫出了動聽的曲調，更能在詩詞意境上尋求突破，以音樂詮釋、深化、升華歌詞的內涵」。所以，黃輔棠的作品被稱為「中文歌曲中少有的『功力歌曲』」，須由具有深厚聲樂基礎與文學修養的歌者來演唱，否則極難表達出音樂的意境。這也是黃先生邀請著名抒情女高音歌唱家、聲樂教育家陳麗嬋以獨唱音樂會方式，專門演唱他的藝術歌曲的原因。

上述演出地點為 Merkin Hall at Kaufman Music Center, 129 W 67th St, New York, NY 10023，票價30元，上網購票: https://tickets.KaufmanMusicCenter.org/5939/5940，票房電話: 212-501-3330，洽訊和購票: 方秀蓉: 917-912-8288，李文鴿: [email protected]

黃輔棠，多元作曲家及小提琴教育家。
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張詩賢，高度敏感及默契十足的伴奏鋼琴家。
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