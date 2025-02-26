佳欣旅遊2025三組地中海遊輪團 盡情遊賞埃及希臘義大利土耳其

圖說：隨著佳欣旅遊達人傅鶴鳴周遊列國的團員在伊瓜蘇瀑布前合影。

夏天永遠是歐洲旅遊最佳的時期，地中海坐遊輪更是最輕鬆、最愜意、最享受的方式，而且不用舟車勞頓，省卻了轉換城市的巴士時間，增加了豪華遊輪上美食、看秀、歌舞的時光。佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴特地在6月、8月、10月選擇了三個10天或13天不同景點的航程供大家選擇。

6/3出發的13天七國十六城團，遊遍地中海全部重要城市無一缺漏。義大利的羅馬、佛勞倫斯、比薩、拿不勒斯、龐貝、希臘的雅典、聖多瑞里島、米克諾斯島，土耳其 的伊斯坦堡、以弗所、庫莎達西、教廷的梵蒂岡、法國的尼斯、摩納哥的蒙地卡羅、西班牙的巴塞隆納。

8/23出發的10天希臘、土耳其團，正值暑假後期學童結束暑修課程，可以全家一同出遊，時間選擇較短，只有10天因此價格較前者便宜了一千多元，去的地方僅有希臘和土耳其兩國。

10/17出發的13天埃及 、土耳其、希臘、賽浦路斯四國十城團，由於很多遊客已去過義大利，因此這項行程除了希、土兩國的主要城市再加上了希臘的羅德島，賽浦路斯，埃及的開羅和阿歷山卓。值得一提的是，埃及開羅的金字塔木乃伊博物館 一直因為大小文物不夠展放，遊客太多擁擠不堪，經過20年的策劃、設計、建築、安置，終於在今年全面開放，館內展示面積是全世界最大的博物館，宏偉高聳的大堂放滿了巨大的埃及人石雕像，館藏豐富全是八千年的珍藏無價之寶。金字塔和獅身人像頭在其旁，遊客也可騎乘駱駝照相留影。

另外，還有兩個異國風味，深具特色的旅遊團也在接受報名：1. 4/18出發的巴西、阿根廷、烏拉圭、伊瓜蘇瀑布十天飛機巴士團，巴西里約的海灘、耶穌山、麵包山，阿根廷的牛仔烤肉紅酒足球探戈，世界三大瀑布中最秀麗的瀑布在兩國境內各玩足一天，出發日期已近，需馬上報名。2. 12/5出發的10天杜拜、阿布達比、卡達、巴林遊輪團，阿聯酋年年有新的發展項目，今年除了原有的杜拜高塔、總統府、七星帆船飯店外，新加入了國家歷史博物館和世界最大的摩天輪。

上述的旅遊行程都是全包價格，包括了來回機票、遊輪、酒店、每天的城市遊覽，所以旅客不用耽心，只要盡情玩樂即可，而且華人領隊從紐約帶領出發，當地每城市也都有華人導遊負責講解。佳欣旅遊，法拉盛37-02 Main Street 一樓F6A室，電話：(917)375-7740，電郵：[email protected]，歡迎洽詢。