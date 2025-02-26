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法拉盛購物贏大獎 將您的收據變獎券

紐約訊
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圖：法拉盛三月份「購物有獎」Shop and Win活動開鑼！
圖：法拉盛三月份「購物有獎」Shop and Win活動開鑼！

整個三月份為法拉盛商改區(Flushing BID)廣受歡迎的「購物有獎」活動(Shop and Win)，大家只要將收據用信息傳上，直接就變成抽獎券！不限參加次數，最後將抽出10名幸運兒，每人可得$500美元現金獎，總獎金$5000!

法拉盛已成紐約市的熱門商圈，除了隨處可見的正宗亞洲美食和眾多特色餐館外，還有大小購物商場、近千家零售業、超市、食品店。據法拉盛商改區統計，法拉盛有大小商場16個，大型的有Skyview Mall, Tangram，New World Mall, 規模小一點的 7 Train Mall, Red Sun City Shopping Mall, Busy Mall, Don Dae Mun Mall, Golden Mall, Windsor Mall, Landmark Business Center, Foodie Town Flushing, Arcadia Mall, One Fulton Square, Queens Crossing, , Fortune Plaza, Landmark Quest Mall等等，以及在主要大街上的數以百計零售店。

這些零售商店包括時尚服飾商店、精品店、首飾珠寶店、3C店、美國傳統連鎖賣場等等。作為紐約市的重要商圈之一，法拉盛不僅有眾多商家雲集，同時也為消費者提供了便捷優惠的一站式購物體驗。因此之故，衣食住行，法拉盛皆能滿足法拉盛商改區歡迎鄰近各地的朋友，前去來體驗並消費。

「購物有獎」活動參與門檻低，只需購物滿$10即可參加一次，每人參加次數不限。需在拉盛郵區11354, 11355內的各種購物（包括超市、雜貨店），但不包括餐飲食物與飲品的消費。必須年滿18歲或以上，收據日期必須是3/1/2025-3/31/2025之間。有興趣參加的人士，可在4/1/2025之前，將收據圖片發至法拉盛商改區BID的熱線電話：347-603-3633。

10名獲獎者將被隨機抽取，電話通知獲獎，並於2025年4月8日之前在www.flushingbid.com和Instagram上公佈，獲獎者必須親自前往領取獎金。

法拉盛 商改區 紐約市

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