學一技之長，贏未來機遇NYADI助您獲得高薪就業與學位

贏未來機遇NYADI助您獲得高薪就業與學位

NYADI汽車柴油車學院舉行學院推介發佈會,是次參加新聞發佈會的嘉賓計有前紐約州眾議員 孟廣瑞議員,美國華人華僑聯合總會朱立業共同主席兼秘書長,北美共創會黃晟主席,肯維學校校長周克,北美卡車協會代表,美國江浙工商總會名譽理事長葉青等。各來賓於會上發言一致認為紐約交通技術學院,讓僑胞們學一技之長,創工作和學位雙豐收。該學院當天還榮獲紐約州眾議院鄭永佳眾議員的嘉獎,感謝幫助新移民創造就業 和學習機會。不要錯過這次改變人生的機會!立即報名,開啓投入高薪職業生涯!

在當今競爭激烈的就業市場中,掌握一門實用技能是邁向成功的關鍵。對於新移民及英語不熟練的華人同胞而言,學習汽車和柴油車維修技術,不僅能進入穩定高薪行業,還能獲得副學士學位,為未來職業發展提供更廣闊的機會。

紐約汽車和柴油汽車學院(NYADI: The College of Transportation Technology)作為紐約領先的職業技術學院,專注於汽車、柴油車、碰撞修復及運輸技術領域的教育,為學生提供職業證書及副學士學位(AOS, Associate of Occupational Studies) 課程。學院自1994年 成立以來,NYADI始終致力於培養行業緊缺的高技能人才,為畢業生提供廣闊的就業機會,投身行業穩定,學習課程全面,確保職業具競爭力。

NYADI提供涵蓋汽車維修、柴油發動機、商用卡車、電動與混合動力車輛、先進診斷技術、車身修復與噴漆等領域的專業課程,並獲得ASE教育基金會(ASE Education Foundation)和紐約州教育部(NYSED)的認證,確保課程符合行業標準。學生在學習期間可考取ASE認證,增強求職優勢,提高職業發展潛力。

課程採用靈活學習模式,就業無憂。學院提供日間與夜間課程,適應不同學生的需求,可邊工作邊學習,實現高效成長。知名企業合作擁有多家名企實習機會 ,NYADI與Mopar、Ford、Toyota等知名汽車品牌合作,為學生提供真實的實習機會,在實踐中提升技術能力。高薪職業發展就業機會畢業生可進入汽車修理廠、卡車維修公司、汽車製造商、運輸公司,甚至自己創業,打造輝煌職業生涯。

全程職業發展支持,助您順利就業NYADI提供從學習到就業的一站式職業支持,讓每位學生順利進入理想工作崗位:職業規劃指導 幫助學生制定清晰的未來職業發展路線,匹配理想僱主。

簡歷與求職申請:提供專業簡歷修改與求職申請協助,提高求職成功率。

面試技巧培訓:通過模擬面試,提升溝通與表達能力,增強面試信心。

實習與就業推薦:在學習期間幫助學生尋找兼職與全職工作機會,實現畢業即就業。

NYADI 2024-2025獎學金計劃,助力夢想起航為了幫助更多學生接受高質量職業教育,NYADI特設獎學金考試,適用於2025年春季高中畢業生:考試內容20道閱讀與數學題加20 道汽車相關題目考試需時長達1小時。獎學金設置:全額、半額、四分之一獎學金,所有考生均可獲得 $1,000學費減免。

報名要求:需提交 NYADI入學申請表並完成校園參觀

諮詢聯繫:Lisa Chu | 郵件:[email protected]

立即報名,邁向高薪職業之路!

學校地址:178-18 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

招生熱線:(718) 658-0006

官方網站:www.nyadi.edu@nyadicollegeofficial