迎蛇年領獨家好禮Citi新春活動助您開啟蛻變之旅

贈品圖示並非實際尺寸。金墜或胸針不包含金項鏈。所有擺飾均為Citi2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。

2025睿蛇納福！Citi與華人 社區一起歡慶農曆新年，特別推出2025年新春促銷活動。不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品，喜迎蛻變與洞悉的蛇年新春。

為了回饋客戶，Citi今年再度推出新春促銷活動，客戶在加入並完成合格銀行業務後，可以根據合格存款的金額，獲得蛇年吉祥厚禮。這些獨家禮品包括24K純金擺飾「瑞蛇守財（Fortune Keeper）」和24K純金「永恆手鏈（Eternity Bracelet）」，兩款皆由亞裔 藝術家Tina Yu設計；18K金「花開富貴」金墜；24K純金「翠蛇盈金」金墜；24K純金「金蛇聚寶」金墜；24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針；以及24K純金「福蛇抱翠」金墜，極具紀念和收藏價值。

蛇的蜿繞曲線不僅象徵人生旅程中的智慧選擇，更代表著蛻變與迎接挑戰的生命力。Citi與客戶共同踏上實現財務穩定與增長的旅程，與您攜手，我們能幫助開創通往自信理財未來之路。

我們期待與您共度這一充滿繁榮、啟發與希望的新年。?

此促銷活動於2025年3月31日截止。請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

獎勵級別

滿足合格活動的客戶將根據下列存款餘額級別賺取贈品獎勵：

「級別」「合格存款餘額」「贈品獎勵」「贈品獎勵預估零售價」

1． $25,000 - $49,999.99 *獨家18K金「花開富貴」金墜 $149

2．$50,000 - $99,999.99 *獨家24K純金「翠蛇盈金」金墜 $250

3．$100,000 - $199,999.99 *獨家24K純金「金蛇聚寶」金墜$400

4 $200,000 - $499,999.99 *獨家24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針$650

5．$500,000 - $999,999.99 *獨家24K純金「瑞蛇守財」金擺飾$1,049

6．$1,000,000及以上 *獨家24K純金「瑞蛇守財」金擺飾、*獨家24K純金「金蛇聚寶」金墜、*獨家24K純金「福蛇抱翠」金墜、*獨家24K純金「永恆」金手鏈 $2,500

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資 銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽www.citigroup.com。