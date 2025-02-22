萬通貸款GMCC紐約分公司業務推介盛會圓滿落幕獨特貸款方案助力華人置業

萬通貸款總裁James Jin(右三）與紐約區及佛州分公司主持人合影

2月20日GMCC萬通貸款 公司於紐約法拉盛新木蘭海鮮大酒樓隆重舉辦全美業務推介大會。活動盛況空前，現場吸引了超過200位業界精英、投資 人士及購房者齊聚一堂，共同探討當前房貸市場趨勢與未來機遇。

此次盛會特邀GMCC CEO、總裁兼主席 James Jin 親臨現場分享行業前沿觀點，現場氣氛非常熱烈，嘉賓踴躍互動充分展現了GMCC在華人 房貸領域的領先地位與影響力。值得一提的是儘管當日紐約天氣惡劣各界好友依然冒著大雪前來支持，現場人氣高漲令人倍感溫暖。

GMCC：引領華人房貸市場，打造行業標桿成立於2005年的GMCC萬通貸款公司（General Mortgage Capital Corporation, DRE 01509029, NMLS# 254895, Equal Housing Lender, GMCCLOAN.COM）總部位於加州硅谷柏林格姆市。經過近二十年的穩健發展GMCC已成為全美最具規模和影響力的華人貸款機構之一。

目前，GMCC在全美49個州擁有直接放貸執照，在南北加州、德州、新澤西、華盛頓州、佛羅里達、北卡羅來納、芝加哥、亞特蘭大、內華達及紐約、波士頓、華盛頓特區等主要城市設有分公司，擁有近600名專業貸款顧問，形成覆蓋全美的強大金融服務網絡。

作為Fannie Mae和Freddie Mac的核准直接賣家（Direct Seller），GMCC不僅提供傳統房貸產品，還與華爾街大型銀行及投資機構（對衝基金、REITs、投行）深度合作，推出一系列創新貸款方案。從查收入貸款到高達1000萬美元的特別貸款，GMCC能為不同客戶提供量身定制的金融解決方案。

獨家優勢：專為華人買家定制的創新貸款計劃

不同於傳統銀行，GMCC特別針對華人買家推出了一系列獨特的貸款計劃，為自雇人士、投資者及高淨值客戶提供更靈活、更便捷的貸款選擇。

活動圍繞「如何在當前市場環境下利用貸款優化購房投資」展開討論，GMCC資深貸款專家詳細介紹了多項創新貸款產品：

• 查收入與非查收入貸款（Non-QM Loan）：專為自雇人士、企業主及投資客設計，可通過生意現金流、租金收入或資產證明作為貸款依據。

• Jumbo Loan（大額房貸）：滿足高淨值客戶購置高端房產需求，貸款額度可達400萬美元以上。

• 無收入貸款（No-Income Loan）：無需提供傳統收入證明，適合外籍購房者、留學生和持各類簽證人士，擴大了購房選擇空間。

於會上GMCC CEO James Jin 現場介紹了公司的多元化貸款產品以及AI技術在貸款審核中的創新應用。聯合創始人 Raymond Zhou 則分享了貸款審核過程中必須注意的要點，幫助客戶更清晰地瞭解申請流程與合規要求。

紐約分公司推出特色貸款計劃

為滿足不同客戶的貸款需求，GMCC紐約分公司三位分行經理也在現場推出了針對性的特色貸款方案，法拉盛分行經理 Joe Ren 推出了Buy Without Sell（小房換大房）計劃，幫助購房者在不出售現有房產的情況下順利購買新房。Bayside 分行經理 Steven Xu 分享了DSCR（租金現金流）及利率買低計劃，專為投資者提供靈活的資金支持。

Brooklyn 分行經理 Derek Kuang 介紹了Borrowers Prepared P&L 和 VVOE 貸款方案，為自雇人士定制輕鬆便捷的貸款途徑。

現場觀眾反響熱烈，踴躍提問，表現出對GMCC貸款產品的濃厚興趣。多位參與者表示，此次活動信息量豐富，內容實用，為他們未來的購房計劃提供了極大幫助。

未來展望：深耕華人市場，助力實現置業夢想

隨著美國房地產市場的不斷演變，華人購房者的貸款需求日益多元化。GMCC將繼續發揮行業領先優勢，專注為華人社區提供更高效、更專業、更貼心的金融服務，助力客戶實現美國置業夢想。

對於有意瞭解更多貸款詳情的客戶，可訪問GMCC官網 GMCCLOAN.COM，或登錄JOINGMCC.COM 瞭解加盟信息，成為GMCC團隊的一員，共同開拓更廣闊的房貸市場。

本次盛會由MIT Production 麥愛田製作全程策劃統籌，協同GMCC團隊，確保活動順利進行，圓滿成功。特別鳴謝眾多社區好友親臨現場支持，再次證明瞭GMCC在華人房貸市場的強大影響力與廣泛認可。