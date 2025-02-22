國醫堂范樹國教授淺談中醫治療心悸
紐約法拉盛王子街國醫堂是美國替代醫學中治療效果最佳的高級中醫診所之一。由范樹國、許 英主任醫師中醫學教授主理。他們不但善於運用中醫藥治療各種常見病和多發病，更重要的是他們善於運用中醫藥治療主流醫學儀器檢測不出病因的疾病，和主流醫學用儀器可以檢測出病因又無藥治癒的頑固性疑難病症。而且他們的治療還具有見效快，無痛苦，治癒率高，費用低的特點。
關於心悸范樹國教授介紹說：心悸，指患者自覺心胸憋悶、悸動不安。
這裏討論的“心悸”症狀，是指心中悸動影響到患者不能正常工作和生活，或者長時間不能自愈的患者。有的心悸患者，可能出現左肩胛處出現隱痛。西醫學指心臟出現快速跳動、或劇烈不規則跳動的感覺。
中醫學的心悸，是指在正常條件下，患者自覺心跳異常，心慌不安，不能自主的異常狀態。中西醫二者論述實質一樣而是文字表達習慣不同。
症狀心臟跳動不規律過快跳動（心跳動時而停止，時而快速的不規則跳動）不能自製或伴隨快速撲動地劇烈跳動，脈象結代。
這樣的心跳，患者在咽喉、頸部以及胸部都會感覺得到。常伴發胸部憋悶或疼痛、面色蒼白，唇色青紫，大汗淋漓，四肢冰涼，重度氣短，頭暈昏厥等症狀。
病因引起心悸的原因很多，大多是人至中老年，體質退化，正氣虧虛，或者大病以後，久病不起，引起心陽虧虛，鼓動乏力氣血不足，心失所養，陰虛火旺，心神被擾，水飲內停，上犯淩心，痰濁阻滯，心氣不調，氣滯血瘀，阻擾心神皆可使心神不寧而出現心悸。
病機心悸的病位主要在心但與脾腎肺肝四臟功能失調有關。如脾失健運，氣血化生無源腎水不足，腎精不能上濟於心，肺氣虛損，或肺失宣發，心肺同病，肝血不足，牽及心血虧虛，出現心悸，肺脾氣虛，或脾腎陽虛水氣淩心等。
辨證論治針對心悸“本虛標實的病機，治療大法應以補虛瀉實，調整氣血為其治療大法。
氣陰兩虛 心失所養，氣滯血瘀 阻痹心絡，心膽俱虛 心神失寧，心血虧損 神明失養，氣陽虧虛 胸陽不振。
國醫堂高級中醫診所
精治各種疑難雜症，經多種方法久治不癒的疑難頑疾俗稱絕症，主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統主流醫學無法治癒的疾病，病毒所致的疾病和中醫長壽養生。
法拉盛王子街國醫堂抱著醫者父母心中華文明的理念，歡迎僑胞致電預約諮詢瞭解相關治療服務。
預約請電：929-607-3738，
診所地址：39-07 prince street, suite 4E, Flushing, New York11354，
網址：https://www.guo-yi-tang.com
上一則
川普政府廢除堵車費 史島居民憂交通重回壅堵
下一則
FB留言