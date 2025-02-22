國醫堂范樹國教授淺談中醫治療心悸

國醫堂仁心仁術，多次受到病患的感激

紐約法拉盛 王子街國醫堂是美國替代醫學中治療效果最佳的高級中醫診所之一。由范樹國、許 英主任醫師中醫學教授主理。他們不但善於運用中醫藥治療各種常見病和多發病，更重要的是他們善於運用中醫藥治療主流醫學儀器檢測 不出病因的疾病，和主流醫學用儀器可以檢測出病因又無藥治癒的頑固性疑難病症。而且他們的治療還具有見效快，無痛苦，治癒率高，費用低的特點。

關於心悸范樹國教授介紹說：心悸，指患者自覺心胸憋悶、悸動不安。

這裏討論的“心悸”症狀，是指心中悸動影響到患者不能正常工作和生活，或者長時間不能自愈的患者。有的心悸患者，可能出現左肩胛處出現隱痛。西醫學指心臟出現快速跳動、或劇烈不規則跳動的感覺。

中醫學的心悸，是指在正常條件下，患者自覺心跳異常，心慌不安，不能自主的異常狀態。中西醫二者論述實質一樣而是文字表達習慣不同。

症狀心臟跳動不規律過快跳動（心跳動時而停止，時而快速的不規則跳動）不能自製或伴隨快速撲動地劇烈跳動，脈象結代。

這樣的心跳，患者在咽喉、頸部以及胸部都會感覺得到。常伴發胸部憋悶或疼痛、面色蒼白，唇色青紫，大汗淋漓，四肢冰涼，重度氣短，頭暈昏厥等症狀。

病因引起心悸的原因很多，大多是人至中老年，體質退化，正氣虧虛，或者大病以後，久病不起，引起心陽虧虛，鼓動乏力氣血不足，心失所養，陰虛火旺，心神被擾，水飲內停，上犯淩心，痰濁阻滯，心氣不調，氣滯血瘀，阻擾心神皆可使心神不寧而出現心悸。

病機心悸的病位主要在心但與脾腎肺肝四臟功能失調有關。如脾失健運，氣血化生無源腎水不足，腎精不能上濟於心，肺氣虛損，或肺失宣發，心肺同病，肝血不足，牽及心血虧虛，出現心悸，肺脾氣虛，或脾腎陽虛水氣淩心等。

辨證論治針對心悸“本虛標實的病機，治療大法應以補虛瀉實，調整氣血為其治療大法。

氣陰兩虛 心失所養，氣滯血瘀 阻痹心絡，心膽俱虛 心神失寧，心血虧損 神明失養，氣陽虧虛 胸陽不振。

國醫堂高級中醫診所

精治各種疑難雜症，經多種方法久治不癒的疑難頑疾俗稱絕症，主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統主流醫學無法治癒的疾病，病毒所致的疾病和中醫長壽養生。

法拉盛王子街國醫堂抱著醫者父母心中華文明的理念，歡迎僑胞致電預約諮詢瞭解相關治療服務。

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