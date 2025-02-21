同心同行 服務社區百康仁德舉辦農 曆蛇年新春慶典

百康仁德高層在台上向現場來賓敬酒。

紐約市 最大的綜合性、多專科華人醫生集團—百康仁德（Rendr）日前舉辦了以「One有引力，同心同行 」為主題的2025農曆新年慶典晚會，近千名員工及嘉賓出席了盛會。

百康仁德首席執行官樸俊醫生（Richard Park, MD）當日接受訪間時表示，公司自成立以來，始終秉持承擔社區責任、以人為本的初心。目前百康仁德醫生集團已建立超過100家診所，匯聚250名醫生及助理醫生，提供普通話、廣東話、福建話等多語種服務，為超過21萬名患者提供優質、親切的醫療支持。

面對移民 政策的不確定性，樸俊醫生坦言，自己也曾是一名「錨定嬰兒 」（Anchor Baby）。他說：「無論移民身份如何，無論貧富或是否擁有保險，每個人都應該享有基本醫療服務。 」此外，百康仁德醫生集團還為有需要的患者提供住房、房屋修繕、食物、交通等方面的補助資訊，幫助他們獲得必要資源。

在去年新上任的百康仁德總裁兼首席財務官米切爾(Alex Mitchell)，曾在美國醫療保健巨頭聯合健康集團（UnitedHealth Group）擔任高管，擁有數十年的醫療行業管理經驗。他強調，百康仁德醫生集團將繼續推動「以醫療效果為導向 」（Value-Based Care）的模式，在確保醫療品質的前提下，提高醫療服務效率。米切爾介紹，百康仁德醫生集團的數據分析團隊能篩選出錯過重要疾病篩查的患者，例如乳腺癌篩查、大腸癌篩查、糖尿病眼部檢查等，隨後由醫療協調團隊協助患者安排檢查，幫助他們做好疾病預防和健康管理。

米切爾指出，近年來百康仁德醫生集團積極推動數字化轉型，以提高醫療可及性與運營效率。特別是在2020年初新冠疫情爆發後，百康仁德實施遠程醫療，透過專業APP，如Doximity和VIP Health，持續為患者提供醫療服務，並注重保護患者隱私。百康仁德的大部分醫生和助理醫生都可以提供遠程醫療服務。

新春慶典當晚，百康仁德董事會成員張建威醫生及陳治年醫生獲頒「終身成就獎 」，以表彰他們對集團及社區的卓越貢獻。

百康仁德醫生診所遍佈紐約布碌崙、曼哈頓、皇后區、史丹頓島和長島 納蘇郡地區，醫療質量水平在紐約市名列前茅。關於百康仁德的更多相關信息可瀏覽網頁rendrcare.com查詢。歡迎關注百康仁德的微信公眾號，獲得更多健康資訊。