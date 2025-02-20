聖麥可天主教學校中英雙語教學提供助學金 學術道德教育並重打造全人教育
位於法拉盛市中心41大道上、採行中/英雙語教學的聖麥可天主教學校(St. Michael’s Catholic Academy)，現接受新學年招生報名。該校新學年持續提供免費3-K及PRE-K班，並有由教區提供給符合資格家庭的助學金，減輕家長財務負擔，歡迎家長及學童預約前往該校參觀教學或致電查詢註冊就讀信息。
「給我鼓勵就堅強，給我品格就高尚，給我理想就輝煌，誰也不能阻擋。」在今年該校農曆新年慶祝表演節目中，6年級學童唱出茁壯中少年追求卓越的堅定意志。該校預幼班到八年級的學童，在慶祝晚會中，表演了26個精彩的節目，包括：舞龍舞獅、唐詩朗誦、「三字經」朗讀、華語歌曲演唱、中國武術表演，拉丁舞、嘻哈舞以及筷子舞、圓扇舞、新疆舞和手絹舞等中國傳統舞蹈演出。晚會充滿濃郁的中國文化風采，熱鬧非凡，展現出該校扎實中文教學的成果。
有著174年悠久歷史的聖麥可天主教學校，招收預幼班至8年級學童，於2013學年起開辦中、英雙語教學，課程採用全美名校波士頓學院(Boston College)的雙語教學準則及課程設計，採完全沉浸式教學，學童以中、英文雙語學習及思考。幼兒園到二年級的學童，採用50/50的雙語教學模式，奠定扎實的中文基礎。根據研究報告指出，這種語言交替的學習是現今最有效率的雙語學習模式。
聖麥可天主教學校課程設計遵循紐約州Next Generation Standards課程準則，針對資優學生施以強化課程輔導。為方便家長，該校提供早托服務，正規學校放學後設有課後輔導班。扎實的課程設計，造就該校學生每年在紐約州會考英數成績傑出及亮眼，並有畢業生考入特殊高中名校就讀。在硬體方面，每間教室設有互動性智慧型電子白板及全方位學習設備Smart Table，以及有最新設備實驗室和電腦教室。
為加強學生情緒管理能力，該校安排專人輔導學生，協助並教導學生重視自身情緒控管及適當抒發壓力，讓學生不僅能在學業上有穩定傑出的表現，還能擁有堅毅的情緒控管能力。為打造現今數位時代人才，該校斥資打造最新科技媒體中心，將教學環境及學習數位化，以最新科技設備充實學童的學習內容，裝備學童數位科技知識。
「耶穌喜愛世上所有的孩子，不論膚色，不論貧賤富貴，不論高矮胖瘦，都是祂心所愛。」聖麥可天主教學校秉持此一精神，接受各族裔、各種信仰、來自不同背景的學童，以天主教道德教育及遵循紐約州課程標準的學術教育，打造德、智、體、群、美五育並具的全人教育。
聖麥可天主教學校提供來自布碌崙教區的助學金給符合資格的家庭申請，詳情請至該校或致電查詢。聖麥可天主教學校地址：136-58 41st Ave., Flushing, NY 11355（41大道介於友聯街與凱辛納大道間）。有關學校更多信息，請致電該校招生電話：347-399-8500（中文），718-961-0246（英文），或瀏覽該校官網：www.stmichaelsca.org。
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