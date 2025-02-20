聖麥可天主教學校中英雙語教學提供助學金 學術道德教育並重打造全人教育

聖麥可天主教學校學童在農曆新年慶祝晚會中載歌載舞，精彩演出，博得滿堂彩。

位於法拉盛 市中心41大道上、採行中/英雙語教學的聖麥可天主教學校(St. Michael’s Catholic Academy)，現接受新學年招生報名。該校新學年持續提供免費3-K及PRE-K班，並有由教區提供給符合資格家庭的助學金，減輕家長財務負擔，歡迎家長及學童預約前往該校參觀教學或致電查詢註冊就讀信息。

「給我鼓勵就堅強，給我品格就高尚，給我理想就輝煌，誰也不能阻擋。」在今年該校農曆新年慶祝表演節目中，6年級學童唱出茁壯中少年追求卓越的堅定意志。該校預幼班到八年級的學童，在慶祝晚會中，表演了26個精彩的節目，包括：舞龍舞獅、唐詩朗誦、「三字經」朗讀、華語歌曲演唱、中國武術表演，拉丁舞、嘻哈舞以及筷子舞、圓扇舞、新疆舞和手絹舞等中國傳統舞蹈演出。晚會充滿濃郁的中國文化風采，熱鬧非凡，展現出該校扎實中文教學的成果。

有著174年悠久歷史的聖麥可天主教學校，招收預幼班至8年級學童，於2013學年起開辦中、英雙語教學，課程採用全美名校波士頓學院(Boston College)的雙語教學準則及課程設計，採完全沉浸式教學，學童以中、英文雙語學習及思考。幼兒園到二年級的學童，採用50/50的雙語教學模式，奠定扎實的中文基礎。根據研究報告指出，這種語言交替的學習是現今最有效率的雙語學習模式。

聖麥可天主教學校課程設計遵循紐約州 Next Generation Standards課程準則，針對資優學生施以強化課程輔導。為方便家長，該校提供早托服務，正規學校放學後設有課後輔導班。扎實的課程設計，造就該校學生每年在紐約州會考英數成績傑出及亮眼，並有畢業生考入特殊高中名校就讀。在硬體方面，每間教室設有互動性智慧型電子白板及全方位學習設備Smart Table，以及有最新設備實驗室和電腦教室。

為加強學生情緒管理能力，該校安排專人輔導學生，協助並教導學生重視自身情緒控管及適當抒發壓力，讓學生不僅能在學業上有穩定傑出的表現，還能擁有堅毅的情緒控管能力。為打造現今數位時代人才，該校斥資打造最新科技媒體中心，將教學環境及學習數位化，以最新科技設備充實學童的學習內容，裝備學童數位科技知識。

「耶穌喜愛世上所有的孩子，不論膚色，不論貧賤富貴，不論高矮胖瘦，都是祂心所愛。」聖麥可天主教學校秉持此一精神，接受各族裔、各種信仰、來自不同背景的學童，以天主教道德教育及遵循紐約州課程標準的學術教育，打造德、智、體、群、美五育並具的全人教育。

聖麥可天主教學校提供來自布碌崙 教區的助學金給符合資格的家庭申請，詳情請至該校或致電查詢。聖麥可天主教學校地址：136-58 41st Ave., Flushing, NY 11355（41大道介於友聯街與凱辛納大道間）。有關學校更多信息，請致電該校招生電話：347-399-8500（中文），718-961-0246（英文），或瀏覽該校官網：www.stmichaelsca.org。