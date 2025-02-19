亞太裔耆老中心（NAPCA）免費多種語言服務 協助長者福利申請

圖: 國家亞太老齡化中心協助長者獲得醫療及社會福利。

隨著不斷上升的價格讓許多年長者難以支付基本的生活開銷。符合收入和資產有限的長者 可申請聯邦或州政府的援助項目。

首先，補充營養補助計劃（SNAP）是最大的聯邦營養補助項目。 合資格者 ，該計劃會提供特殊的借記卡，用以購買食品。一個家庭必須滿足總收入和凈收入的限制額度。 如，兩人家庭的月總收入不得超過約2215美元，凈收入不得超過1704美元。 此外，總額須在2750美元或以下。 若家庭中有60歲或以上的成員，則無需滿足總收入限制的要求，且資產上限提高至4,250美元。 但這些限制每年都會更新。

SNAP必須在居住的州申請，並符合居住州的要求，因為每個州都有自己的申請流程、資格標準和福利分配的方式。目前，只有不到一半符合條件的年長者參與了補助計劃。 如果您認為自己符合資格的話，可以考慮申請 SNAP 補助。

年長者可同時擁有 Medicare（紅藍卡 ）和Medicaid（白卡 ）。 聯邦法律要求各州為特定群體提供白卡，其中包括大部分年長者和殘障人士。領取補充保障收入（SSI）者 便自動符合擁有白卡的資格。 而沒有SSI的年長者，若想申請白卡，則需要符合收入和資產限制，些要求因州而異且每年變化。

如果您作為年長者獲得了完整的白卡資格，您州的白卡將支付您紅藍卡B部分的保費 （如適用，還包括A和D部分的保費）。 白卡還可以幫助支付其他紅藍卡的費用，例如免賠額、共保費用和共付費用。 此外，您還會自動符合紅藍卡包含的處方藥費用的額外説明（Extra Help），且白卡還可以提供比單獨擁有紅藍卡更多的服務，包括長期護理、眼鏡和助聽器等。

不符合領取白卡的資格且無法負擔紅藍卡的費用者，可通過紅藍卡儲蓄計劃（MSP）來獲得部分白卡的幫助。 MSP 是由各州的白卡所提供的一項補充福利，專為收入和資產有限的人群設計，旨在幫助支付紅藍卡費用，例如保費或保費及自付費用。 獲得 MSP 後，將自動符合處方藥費用的額外幫助（Extra Help）。

根據個人收入水準， MSP會分為三種類型。 根據聯邦指南，單身個人月收入不超過1780美元且擁有的資產低於9430美元時，能夠符合申請資格; 夫妻月收入不超過2399美元且擁有的資產低於14130美元時，能夠符合申請資格。在紐約州，單身個人月收入最高可達2445美元，夫妻月收入最高可達3298美元時仍可符合資格，且沒有資產限制。MSP 提供了可觀的經濟援助，但不包括額外服務，如牙科、視力或助聽器等。提示：自用房和用於交通的一輛汽車通常不會被計入用於計算年長者白卡、MSP和 SNAP 的資格的資產中。

• 全美亞太裔耆老中心（NAPCA）是一家非營利組織，致力於提高亞裔、夏威夷原住民和太平洋島裔（AANHPI）年長者及其家人的生活品質。 我們運營著一個專門為年長者及其照護者提供幫助的NAPCA年長者幫助中心，並提供五種不同語言的服務。歡迎致電連絡。電話：（普通話）1-800-683-7427，（粵語）1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722

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