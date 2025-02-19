圖: 紐約人壽業務代表陸文傑專售人壽保險以及各類相關產品。

開業超過175年的紐約人壽（NEW YORK LIFE）業務代表陸文傑，專售人壽保險 以及各類相關產品，同時銷售長期護理、退休金 與殘障金。陸文傑協助各個家庭將愛付諸行動，一對一指導您理財要領，做出保護個人及家人所擁有財產的明智決策。

作為投保人的社區代理人，陸文傑會主動深入了解投保人的需求和優先事項。陸文傑是紐約人壽在全國聘請的一萬兩千多名代理商中的一員，為投保人制定全面的客製化一流產品和解決方案，適應客戶不斷變化的需求。他不但能幫助客戶增強財務安全，還能讓客戶安心無憂。

在近乎兩百年的悠長歷史中，紐約人壽經歷了金融界的起起落落，但始終對保單持有人負責，同時堅持責任和服務的價值觀。紐約人壽宣布2025年股息創公司紀錄，今年向符合資格的分紅保單持有人派發25億美元股息。

無論投保人是獨自創業、即將退休還是介於兩者之間的過度時期，陸文傑都將在了解投保人的財務狀況後，輔助制定財務保障策略，保護投保人及所愛的人。如果投保人希望為子孫後代積累財富或在本人去世後在財務上資助家人，紐約人壽保險都可以協助投保人實現目標，保護本身收入。如果投保人因傷病而殘疾無法工作，亦可透過投保個人殘障保險而彌補部分收入損失，並且保護個人資產。隨著投保人的年齡增長，可能會擔心儲蓄 會因長期照護的支出而大幅縮水。陸文傑建議有這方面顧慮的長者，不妨投保長期照護保險，即可報銷居家照護（和設備）費用。

陸文傑也提到，紐約人壽的許多永久性終身人壽保險保單，固然會隨著時間的推移而積累更多價值。然而，透過投保定期人壽保險，則可以提供一定期限的保障（通常為10年、15年或20年），其費用可能低於長期保障。無論您是剛開始自己創業，還是正在考慮保護您的家人，紐約人壽都將幫您在財務保護和財務成長之間找到平衡。一旦在定期保單生效期間發生意外死亡，您的親人將收到一筆賠償金，用以支付喪葬費用和日常開支。

紐約人壽業務代表陸文傑聯繫電話: 732-610-9759。