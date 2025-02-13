AI貸款發表會，智慧融資，地產精英不容錯過！

萬通貸款在法拉盛、布碌崙設立分行，助力華人社區智慧融資，竭誠服務。

AI 貸款 劃時代來臨 ---萬通貸款 AI 貸款發表會助力華人社區智慧融資

AI貸款劃時代來臨，萬通貸款 GMCC 公司將於 二月二十(四)下午二時至四時，舉辦「萬通貸款 AI 貸款發表會」，助力華人社區智慧融資，地點為法拉盛 新木蘭餐廳(地址：Queens Crossing, 136-17 39th Ave., 2nd Floor, Flushing, NY 11354)，本發表會將吸引眾多重量級嘉賓蒞臨現場，為活動增光添彩，來自加州總部的領導團隊，包括 CEO、總裁兼主席 James Jin將親臨活動現場發表演說。

本發表會特為地產界精英而設，不容錯過，當天座位有限，把握機會，報名從速。趕快點擊報名：https://www.eventbrite.com/e/-gmcc-tickets-1248414564569?aff=oddtdtcreator

或掃瞄：

萬通貸款 GMCC 公司成立於2005年，總部位於加利福尼亞州，是一家直接放款機構（Direct Lender），擁有近600位持證貸款顧問，為全美49州提供專業貸款服務。

萬通貸款積極引領金融科技創新，秉持AI貸款的理念，將最新的人工智能技術融入貸款審批流程。通過數據驅動的AI系統，萬通貸款能夠實現更快速、準確的貸款評估和決策，從而提供量身定制的貸款方案。這種創新模式不僅大幅提升服務效率，還使客戶享有更靈活、透明且風險可控的融資體驗。

萬通貸款提供近百種貸款項目，包括 Agency、Jumbo、No-Ratio、Non-QM 等，無論是新購房屋、重新貸還或投資，無論貸款人是美國公民還是外國身份，均能根據客戶需求量身定制符合個人情況的優質貸款方案。 此外，憑借內部審批和直接放款能力，萬通貸款單筆貸款金額從10萬美元起步，最高可達400萬美元。同時，還提供特批貸款額度高達1000萬美元，為高淨值客戶提供更靈活的融資選擇。

萬通貸款：https://www.gmccloan.com

布碌崙 分行 812 60th Street 4R, Brooklyn, NY 11220 電話：（929）283-8461

法拉盛分行 136-20 38th Ave, Ste 11Hm, Flushing, NY 11354 電話：917-300-9608