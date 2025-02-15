風水大師天山本姸在哈佛俱樂部論壇圓滿落幕

造王者級風水大師天山本姸於本月12日正值農曆元宵佳節之夜，由立利麗未來基金會與紐約哈佛俱樂部聯合舉辦的中西文化融合論壇圓滿落幕。基金會創辦人李艷春女士（Lily Li）成功和教育界頂尖機構，共同策劃了一場寓教於樂的新春獻禮活動。

為迎合佳節氛圍，論壇特別邀請了中國日報譽為「國際知名中華傳統文化專家」的風水權威人物天山本姸作論壇嘉賓，九零年代起她和父親及師父天山居士一直代表中國文化在國際舞台上爭光，她向主流高端知識分子闡釋中國五千年文明的博大學問，深受中外官商界人士重用。當晚，天山本姸介紹了陰陽五行理論及其團隊去年推出的「五行命格風水策略」服務，現場嘉賓無不被她的氣場所感染，對中國文化傳統產生了更深的敬意與好奇。

本次活動以展示「三種精神盛宴」為主旨，並通過藝術視角探討生死與傳承的命題。當晚，蔡文悠小姐的新書《不辭而別》也同步發佈。該書通過攝影作品和家族故事，詮釋閩南傳統喪禮如何以儀式致敬生命，展現「向死而生」的文化智慧。她乃當代煙火藝術家蔡國強的大女兒，當年製作北京奧運 的重要人物。

此外，來自哥倫比亞大學 的學術界權威之Lisa Miller 博士也應邀作論壇嘉賓，她以20年的靈性意識研究為基礎，分享了靈性力量如何在重大人生轉折時帶來治癒效應，幫助人們理解生命的深層意義，其演講題目為「靈性力量：治癒與成長的啟示」。

值得一提的是，去年七月天山本姸曾向各媒體宣佈「特朗普與天山本姸龍年捲土重來」，準確預言了美國總統爭奪的結局。自九零年代起，她與父親及特朗普結下不解之緣，是因為在紐約哥倫布圓環特朗普大廈旁邊，建了個巨型的地球儀，將那變成紐約著名地標命名為「強龍吐珠風水佈局」，當年在兩次的大型風水開光儀式中，她在達官貴人前宣布了這將會為特朗普品牌帶來「最強大的力量和回報」。

這場融合藝術家鏡頭語言、學者理性思辨與風水大師宇宙觀的盛宴，從不同角度探討了生命的終極課題，呈現出中西思想的精彩碰撞，為與會嘉賓提供了探索生命力量的當代答案。天山本妍網站www.punyin.com