蘇氏藥業美國最強、最值得信賴的保健企業之一

圖：蘇氏藥業

四十多年來，作為值得信賴的中成藥專家和中醫守護者，美國蘇氏藥業公司(Solstice Medicine Company)一直耕耘於中成藥領域並遙遙領先。蘇氏挑選中成藥最好產品，只銷售他們自己使用且驗證過的藥品，並與生產廠商合作，確保工廠註冊和產品生產符合美國食品藥品監督管理局（FDA）的各項規定。豐富的中成藥知識和行業經驗使蘇氏藥業公司成為最強大、最值得信賴的美國華人保健企業之一。

中成藥是一個秉承傳統、同時緊貼現代的治療體系。蘇氏藥業公司堅信應該提供正宗的中成藥產品並分享祖先傳承數百年的傳統中藥知識。為了實現這一目標，執行總裁 Wina So-Tang 創新制定合同，禁止生產假冒產品。基於這些創新合同，蘇氏藥業公司在美國專利商標局和美國海關註冊了知識產權和商標。

蘇氏將歷史悠久、國際認可之中成藥產品在美國市場合法推銷，只銷售用在自己身上的產品，同時宣導用藥的安全性，禁止未授權分銷。蘇氏會在市場上繼續提供最優中成藥產品，教育後代並幫助他們了解傳統中醫的奇妙之處。

蘇氏藥業公司遵循貼心、細致、謹慎的工作流程，確保提供安全、正宗的中成藥產品。我們與品牌所有者密切合作，確保中成藥配方符合美國法令、法規和法律的種種要求。所有產品都經過嚴格審查，確保產品配料和/或成分合規。審查內容不僅包括配方（即成分/配料比例）、建議服用份量、劑量，也包括產品使用說明、安全性和合規性說明文字。

蘇氏代理的暢銷產品包括：法國雙飛人藥水，999感冒清熱顆粒，斧標驅風油，步長腦心通膠囊，長城牌京萬紅，峨嵋山風濕膏，強力華陀跌打風濕膏，榆林牌更年樂（植物膠囊），印度神油，梁財信風濕跌打田七藥酒，榆林牌龍膽瀉肝丸，龍角散清喉直爽顆粒，龍角散，三金通尿片，三金复方西瓜霜，天和壯骨膏，天和追風膏，御用四藤素，五羊牌跌打止痛膏 (紙盒裝)，二天堂萬應二天油，長城牌銀翹解毒片 (中藥素片)，榆林牌胃特靈，正骨水等等。

蘇氏承擔社會責任，商品抵達美國後，將包裝終成品送實驗室進行測試，確認滿足各項要求。管理商品庫存，依規對各級分銷進行監管跟蹤和追溯。

商業分銷活動從始至終堅持藥品生產品質管理（GMP）合規記錄。

美國蘇氏藥業公司(Solstice Medicine Company)代理進口的各種知名中成藥在各大華人超市 、藥材行均有出售。蘇氏洛杉磯 總部地址: 215 West Ann Street, Los Angeles, CA 90012，中文網站: https://zh-tw.solsticemed.com。美東經銷商:華倫 出入口有限公司，電話:718-230-7888。