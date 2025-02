02月10日(週一):

●科學寶寶遊戲室

QPL Baby: Science Baby Playshops

2/ 10, 10:30am - 11:15am

Location:69-70 Grand Avenue, Maspeth

https://www.queenslibrary.org/

02月11日(週二):

●情人節禮物制作:彩繪陶瓷愛心

Paint Ceramic Hearts: Gifts for Valentine's Day

2/11, 2:00pm - 3:00pm

Location:25-55 Francis Lewis Boulevard , Flushing

https://www.queenslibrary.org/

02月12日(週三)

●鉤織你的專屬包包

Come and Crochet Your Own Bag with Ana Campoverde

2/12, 2:30pm - 3:30pm

Location:69-70 Grand Avenue, Maspeth

https://www.queenslibrary.org/

02月13日(週四)

●製作情人節卡片

Valentine's Day Cards Making

2/13, 3:00pm - 5:00pm

Location:204-01 Hollis Avenue, South Hollis

https://www.queenslibrary.org/

02月14日(週五)

●丘比特挑戰賽

Cupid Challenges

2/14, 4:00pm - 5:00pm

Location:117-11 Sutphin Boulevard, Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

02月15日(週六)

●灯乐交辉闹元宵

Lanterns and Melodies: A Lunar New Year Celebration

2/15, 3:00pm - 4:00pm

Location:86-07 Broadway, Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

02月16日(週日):

●曼哈頓華埠 新春遊行

27TH CHINATOWN LUNAR NEW YEAR PARADE & FESTIVAL

2/16, 11:30AM – 3:30PM

Location:Chinatown, New York

https://betterchinatown.com/