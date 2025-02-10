紐約雲頂世界賭場蛇年新春慶典

雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio送上紅包與瑞獅，喻意蛇年吉祥國泰民安。

紐約市 雲頂賭場 (RWNYC) 於1月29日(大年初一)舉行農曆乙已蛇年慶祝活動，瑞獅採青慶新春、財神爺贈送紅包，醒獅隊並在賭場巡遊行大運，帶來熱烈歡愉的新年氣氛。

當天中午吉時，雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、亞裔 市場副總裁Ayesha Ma、皇后區檢察官Melinda Katz、華策會幕僚長Alice Wong、紐約香港龍舟節會長萬三權、法拉盛華商會首席顧問杜彼得Peter Tu和雲頂其他高管一眾出席參加點睛儀式。

三頭瑞獅靈敏生動採青表演精彩，並將象徵生財的生菜和富貴金元寶，拋向觀禮嘉賓及民眾，祝福大家蛇年運轉，橫財就手，令大家笑逐顏開，氣氛熱烈。舞獅採青儀式後，醒獅隊與財神一道進賭廳內巡遊行大運，喻意吉祥，籍為大家送上祝福及帶來幸運。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，自2011年開業至今，每年為逾1,000萬位客人提供無與倫比的博彩和娛樂體驗，包括全新尖端賭桌遊戲，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗，更為紐約州 的教育系統帶來超過30億美元的收入。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

此外，雲頂世界賭場大廳的新體驗中心日前剛剪綵開幕的體驗中心創新館，旨在展示其50億美元的變革性重建願景。體驗中心與雲頂世界和社區共同合作，為居民提供一個了解計畫規模並學習即將推出的勞動力和採購機會的場所。場館設有3D模型和視頻屏幕，讓訪客有機會親身感受未來場地，了解這項耗資數十億美元投資如何創造35萬平方英尺的會議、會展和娛樂空間；打造全球最大的賭場之一；新增約30個餐飲選項；同時創造超過10,000個新就業機會，並促進Aqueduct區域的經濟發展。另該園區的酒店容量將增至現時的四倍，共計2,000間客房，距離甘迺迪國際機場僅幾分鐘路程。

體驗中心旨在營造一種歡迎且互動的氛圍，讓社區能夠親眼見證這項計畫的龐大規模。體驗中心是雲頂世界爭取紐約州博彩委員會授予商業博彩執照努力的最新里程碑。如果獲得批准，雲頂世界將啟動一項50億美元的計畫，包括拉斯維加斯風格的博彩設施、最先進的娛樂場館和新增綠地的建設。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。