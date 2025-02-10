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Firstrade 隆重推出IRA 3%新存款回饋獎勵 助力您的退休儲蓄

紐約訊
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Firstrade 推出IRA 3%新存款回饋獎勵，助力您的退休儲蓄。
Firstrade 推出IRA 3%新存款回饋獎勵，助力您的退休儲蓄。

美國領先的零佣金股票交易網路券商Firstrade第一證券推出限時IRA存款與轉入回饋獎勵活動。對新開設的Firstrade IRA賬戶（羅斯IRA、滾存Rollover IRA或傳統IRA ），只要完成符合條件的存款，在開戶後30天內Firstrade將按照存款金額提供現金回饋，最高至IRS年度供款限額。大家可借助Firstrade的這項回饋活動，達到退休儲蓄最大化！  

Firstrade IRA回饋獎勵活動時間為2025年1月21日至2025年2月21日。回饋獎勵的相關規定如下：

新存款回饋3%：在開戶後30天內，對新開設的Firstrade IRA賬戶（羅斯IRA、滾存Rollover IRA或傳統IRA ）完成符合條件的存款，Firstrade將按照存款金額提供3%的現金回饋，最高至IRS年度供款限額。

轉入資產回饋2%：在開戶後30天內完成符合條件的IRA資產轉入或401(k) Rollover轉入，Firstrade將按照淨轉入金額（扣除30天內提款）提供2%的現金回饋，最高回饋金額為20,000美元，直接存入用戶的IRA賬戶（不包含共同基金及固定收益產品）。

如何開始參與？

-開設IRA賬戶：在活動期間，通過活動頁面https://bit.ly/wjira3的「開設無費用IRA」按鈕完成開戶。

-為賬戶注資：在成功開戶後的30天內，通過ACH轉賬、ACAT轉賬、電匯或支票完成符合條件的存款或轉入，並扣除30天內的提款。

-獲取回饋獎勵：Firstrade將根據符合條件的供款或轉入金額，相應提供3%或2%的現金回饋。

只需簡單三步，既能提升您的退休儲蓄，又能獲得額外獎勵！

為什麼選擇Firstrade IRA？

-Firstrade IRA完全無費用：無賬戶最低金額要求、無年費、無開戶費或管理費，為您節省開支。

-轉賬手續費補貼：從其他券商轉移賬戶，可享最高250美元手續費補貼。

-在您的IRA中輕鬆交易：享受股票、ETF、期權和共同基金的零佣金交易，還可靈活投資債券和定存單（CD）。

大家不要錯過這個幫助您提升退休儲蓄的機會，立即開設Firstrade IRA賬戶，享受限時存款與轉入回饋獎勵，讓Firstrade幫助您構建更強大的財務未來！

IRA回饋獎勵優惠至2025年2月21日結束。相關優惠活動網頁：https://bit.ly/wjira3。如果您一直在考慮開設個人退休賬戶（IRA），現在正是絕佳時機，通過此限時優惠提升您的儲蓄！

Firstrade（第一證券）的核心理念秉持「客戶體驗第一」，我們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。  Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。Firstrade成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

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