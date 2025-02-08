The House Club App 正式登陸紐約助力地產經紀升級拓客

The House Club App為地產經紀人带来前所未有的营销支持和资源整合能力。

在北美地產市場中，無論是經紀人還是客戶，大家都在尋找更加高效、專業的解決方案來滿足日益增長的需求。而現在，這款備受歡迎的房產賦能工具——The House Club App ，正式宣佈進軍紐約市 場，為當地地產經紀人帶來前所未有的行銷支持和資源整合能力！

地產經紀人的行銷革命

The House Club App 是一款專為地產經紀人打造的智慧平臺，旨在幫助用戶提升業務效率和市場競爭力。成立於2014年的洛杉磯，The House Club 經過十年的發展，已經成為北美華人 地產經紀人群體中備受信賴的品牌。平臺現擁有8000+會員經紀人用戶，分佈在洛杉磯、三藩市灣區、聖地牙哥、拉斯維加斯、奧蘭多等華人人口集中的地區，並在加拿大的溫哥華和多倫多設有辦公室。此次進軍紐約市場，標誌著 The House Club App 將覆蓋更多高潛力市場，為當地經紀人提供一站式的行銷解決方案。

在紐約這樣競爭激烈的地產市場中，The House Club App 的優勢尤為突出。其核心功能包括：

•即時房源更新： 提供與MLS同步的全面本地中文房源資訊，賦能經紀人快速為華語客戶找到心儀之家。

•高效內容生成： 精美的海報和短視頻範本，説明經紀人輕鬆推廣房源，吸引更多客戶。

•社交媒體整合： 一鍵式內容發佈功能，讓經紀人更高效地經營社交媒體。

•智慧客戶管理： 結合推廣追蹤和資料分析，説明經紀人制定精准的銷售策略，提高客戶轉化率。

紐約市場的獨特機遇

作為全球地產交易的樞紐，紐約擁有龐大的高端房產市場和複雜多樣的客戶需求。The House Club App 的進軍，標誌著本地地產經紀人將擁有更強大的行銷工具，以應對快速變化的市場環境。

紐約多元化華人社區是此次戰略佈局的重要目標。The House Club App 為華人地產經紀人提供了全面的中文服務，讓他們能夠更高效地服務于講中文的客戶，拉近與客戶之間的距離。

隨著The House Club App 在紐約市場的落地，公司正在大力擴展本地團隊。歡迎對地產行業充滿熱情，並希望成為改變行業格局的市場推廣和業務開發人員加入我們的團隊。意者請發送簡歷至：[email protected]。