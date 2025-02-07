我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

朱榮斌醫學博士擴充營業暨保和堂中藥院新張

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱榮斌醫學博士（左四）獲頒社區成就獎狀
朱榮斌醫學博士（左四）獲頒社區成就獎狀

中醫醫學博士朱榮斌診所喬遷擴充營業，新址處法拉盛41 大道繁華地帶交通非常方便。診所內全新裝修設有多個理療獨立房間，全新購入大量先進理療儀器一應具全。一樓店面增設中藥部-保和堂銷售各類名貴中醫，並提供免煎中藥提煉濃縮配方以高科技中藥機一體湯藥，密封安全包裝整潔安全可靠。

朱榮斌中醫醫學博士持有紐約中醫師執照及針灸牌照，四十多年仁心仁術服務社區行醫經驗豐富，深受社區人士愛戴支持，於開幕當天獲美國國會代表頌發服務社會超過4千小時的社區成就獎狀。保和堂由中西醫學博士朱黃君主持主治內科及針灸科，醫療復健診所內特聘多位物理治療師助陣，專業推拿點穴師手法正宗療效顯著。診所內備有多部高科技儀器，精確檢查及治療各種疑難病症，療效顯著，除了治療常見一般病症外更專治各種痛症，尤其對心、腦血管硬化，心肌梗塞、腦梗有立竿見影的療效，無副作用，提倡自然療法。治療三高、頸椎、足底骨刺有特別的效果對失眠、智力下降、艾炙、頭療、耳鳴、耳聾、尿道綜合徵狀如尿頻，尿急，尿無力，陽萎、早洩等。另對內科、婦科、皮膚科等頑疾皆有顯著療效。歡迎顧客親臨親身體驗理療效果。服務範圍包括全穴位推拿，腳底按摩、物理治療、針灸、拔罐、世界耳醫學、點穴、太陽燈、中醫中藥等。接受各種醫療保險） 朱榮斌醫學博士地址：132-15 41Ave #2A, Flushing,  NY11355。

美國保和堂醫藥院地址：132-15 41 Ave#1A, Flushing, NY 11355。

查詢電話：（917）622-3333，（212）406-2439。

中醫醫學博士朱榮斌診所喬遷當日嘉賓剪綵
中醫醫學博士朱榮斌診所喬遷當日嘉賓剪綵

醫療保險 三高 法拉盛

上一則

厄事二度找上門 長島華人餐廳被車衝撞起火兩人傷

下一則

周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴

華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴
NASA新研究：南加沿海社區 滑向海洋速度驚人

NASA新研究：南加沿海社區 滑向海洋速度驚人
胃腸保養 中醫：4觀察+少碰3類食物

胃腸保養 中醫：4觀察+少碰3類食物
防流感 中醫穴道按摩提升免疫力 少吃冰甜奶食物

防流感 中醫穴道按摩提升免疫力 少吃冰甜奶食物

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光