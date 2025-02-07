朱榮斌醫學博士擴充營業暨保和堂中藥院新張

朱榮斌醫學博士（左四）獲頒社區成就獎狀

中醫醫學博士朱榮斌診所喬遷擴充營業，新址處法拉盛 41 大道繁華地帶交通非常方便。診所內全新裝修設有多個理療獨立房間，全新購入大量先進理療儀器一應具全。一樓店面增設中藥部-保和堂銷售各類名貴中醫，並提供免煎中藥提煉濃縮配方以高科技中藥機一體湯藥，密封安全包裝整潔安全可靠。

朱榮斌中醫醫學博士持有紐約中醫師執照及針灸牌照，四十多年仁心仁術服務社區行醫經驗豐富，深受社區人士愛戴支持，於開幕當天獲美國國會代表頌發服務社會超過4千小時的社區成就獎狀。保和堂由中西醫學博士朱黃君主持主治內科及針灸科，醫療復健診所內特聘多位物理治療師助陣，專業推拿點穴師手法正宗療效顯著。診所內備有多部高科技儀器，精確檢查及治療各種疑難病症，療效顯著，除了治療常見一般病症外更專治各種痛症，尤其對心、腦血管硬化，心肌梗塞、腦梗有立竿見影的療效，無副作用，提倡自然療法。治療三高 、頸椎、足底骨刺有特別的效果對失眠、智力下降、艾炙、頭療、耳鳴、耳聾、尿道綜合徵狀如尿頻，尿急，尿無力，陽萎、早洩等。另對內科、婦科、皮膚科等頑疾皆有顯著療效。歡迎顧客親臨親身體驗理療效果。服務範圍包括全穴位推拿，腳底按摩、物理治療、針灸、拔罐、世界耳醫學、點穴、太陽燈、中醫中藥等。接受各種醫療保險 ） 朱榮斌醫學博士地址：132-15 41Ave #2A, Flushing, NY11355。

美國保和堂醫藥院地址：132-15 41 Ave#1A, Flushing, NY 11355。

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