第十九屆 迎春接彩為華裔社區增添春節氣氛

19屆迎春接彩記者會各來賓合影

第十九屆迎春接彩年宵會將於1月25和26日正式舉行，活動由美國亞裔活動中心主辦並將攜同紐約八個亞裔社區(包括：中國、馬來西亞、印尼、印度 、菲律賓、泰國 、緬甸 、韓國)的非牟利團體在法拉盛天廣商場Tangram (地址：133-33 39th Ave. Flushing NY 11354)分別以美食、文藝、服飾、歌舞等節目慶祝農曆新年的來臨。

第十九屆 迎春接彩活動由上午十一點至下午四點1/25 和 1/26 兩天，每天均安排了多姿多采的表演台上節目絕不重複。

活動會場將設有五十多台展桌，十分熱鬧。除了展銷年花、年貨、商品、美食、工藝品之外，紐約詩畫琴棋會多位書法家將會即席揮毫寫春聯，讓民?把喜樂吉祥的字畫帶回家。財神爺也將出現活動現場和大家拍照並且主持抽獎，今屆大獎是由Hyatt Hotel 送出的豪華酒店套房住宿包早餐。

台上歌舞分別由八個不同的國家藝術團體聯合演出。民眾有機會欣賞到專業的中國歌舞、服飾驚艷的泰國歌舞、緬甸歌舞、印度舞、印尼舞、馬來西亞舞、菲律賓舞和韓國舞等。八國藝術難得同台演出不容錯過！

除舞蹈外當然少不了亞洲美食港式小吃、中國菜、馬來美食、緬甸咖啡、泰國菜、印度菜、菲律賓菜、素食等等，絕對是美味佳餚；既可現場享用，又可購買回家。此外，過年必備的糕點盆菜、糖果餅乾、山珍海味、拜年手訊、珠寶手飾、美容產品歡迎盡情採購。全球盛名的韓國「農心」即食麵將提供民眾現場任吃，及限時大贈送。

英俊瀟灑的專業歌手Ryan Young 的熱情勁歌和仙女般美麗的梁坤田老師的曼妙舞姿，將為「第十九屆 迎春接彩」拉開序幕。本活動包羅萬有，民眾在大包口福之餘更大飽眼福這是節目最豐富的新春社區活動之一全部免費入場。大會查詢電話（917）903-2831