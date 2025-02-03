紐約汽車與柴油技術學院(NYADI)2月8日學院開放曰歡迎參觀

NYADI校長（中）和部門負責人於學校辦公室內合照。

2月8日為紐約汽車與柴油技術學院 (NYADI)招生開放日，時間為上午9時至下午2時，歡迎有志投身汽車維修業界人士學生及家長親臨校園，參觀該院提供的所有教授課程項目及學校設備，以便清楚明瞭該學院的汽車維修教學概念。活動當天現場，院方將安排講師、行業專家和畢業生與參觀者交流，並有專人指導辦理入學手續及資料查詢。

該學院提供專業汽車維修課程、科技驅動的汽車技術教育，輔助學生開啟成功職業生涯。對於想要擁有成功未來的學生來說，最重要的是接受實踐性強、專業技能紮實的教育。紐約汽車與柴油技術學院為學生提供全面的學習體驗，指引他們進入汽車維修和運輸行業，尋求高薪工作機會。

NYADI提供多種汽車與柴油技術課程，包括二年制副學士學位（AOS）和證書課程，課程內容豐富且注重實際操作。該院的維修課程包括汽車維修技術，學生將會學習車輛的機械性能、制動系統、電子系統和混合動力技術，掌握最新的汽車修理技能。至於車身修復技術，學生將學習車輛外殼修復和噴漆技術，從基本到專業流程都能熟練掌握。同時該院的柴油車與汽車維修技術課程，將使學生了解柴油車引擎及汽車機械系統的運作，專注於重型車輛的維修和保養。

院方課程設計靈活，學生可以在16個月內完成學位，也可以選擇合適的時間表，按自己的節奏學習。於此同時，NYADI與Mopar、Ford、Toyota 等汽車大品牌與行業領袖都有合作計畫，提供學生實習機會，積累真實經驗提升技能。在學生培訓期間，院方亦會協助學生尋找兼職工作及實習機會。學生在完成課程後，將獲得像ASE和I-Car白金等級的專業證書，以大大提升他們的職業競爭力。

NYADI還為學生提供職業規劃和求職技能的全方位支持，目標設定幫助學生瞄準合適的雇主，並建立聯繫行業關鍵人物的管道。院方的求職準備方案，協助學生撰寫專業簡歷並完成求職申請。院方也會指導學生面試技巧，以利他們順利獲得面試機會。院方在學生面試後，還會引導學生作專業跟進。

開放日是了解最新技術和趨勢的大好機會，舉行活動的學院地址: 178-18 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433。學生將有機會了解FAFSA、TAP、助學金及其他大學教育資助選項。建議攜帶家庭的2023與2024年度稅表 和W-2文件。註冊： 請立即報名，聯絡方式：IG: @nyadicollegeofficial，電話: (718) 658-0006。