02月03日(週一):

●報稅 協助、可免費申報

Get In-Person Tax Help and File for Free

2/3, 10:00am - 5:00pm

Location:41-17 Main Street, Flushing

Location:41-17 Main Street, Flushing

02月04日(週二):

●黏土日

Clay Day

2/4, 4:00pm - 5:00pm

Location:54-22 Skillman Avenue, Woodside

Location:54-22 Skillman Avenue, Woodside

02月05日(週三)

●一起觀看木偶劇

Puppet Show with NYC Kids Project

2/5, 11:00am - 12:00pm

Location:218-13 Linden Boulevard , Cambria Heights

https://www.queenslibrary.org/

02月06日(週四)

●金蛇狂舞贺新年

Celebrating the Year of the Snake

2/6, 4:00pm - 5:00pm

Location:95-06 Astoria Boulevard, East Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

02月07日(週五)

●青少年手繪托特包活動

Black History Month: Painted Totes for Teens

2/7, 3:30pm - 4:30pm

Location:54-22 Skillman Avenue, Woodside

Location:54-22 Skillman Avenue, Woodside

02月08日(週六)

●親子 動手做燈籠

Lantern Festival

2/8, 1:00pm - 3:30pm

Location:41-17 Main Street, Flushing

Location:41-17 Main Street, Flushing

02月09日(週日):

●文化桥梁:“新春音乐会”

Culture Bridge: “New Year Concert”

2/9, 2:00pm - 4:00pm

Location:41-17 Main Street, Flushing

Location:41-17 Main Street, Flushing