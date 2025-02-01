劉芳律師-新移民和弱勢社群權益的捍衛者

劉芳律師

劉芳律師出生於中國，2000年12歲時與父母和弟妹一起移居美國。成長過程中她親眼見證了移民 在應對複雜且具挑戰性的美國移民系統時所面臨的巨大困難。這些挑戰對她的人生產生了深遠的影響，也塑造了她的職業目標—幫助我們社會中有需要的人，包括新移民和弱勢社群。

劉芳律師說: 無論情況多麼困難，我始終相信自己。我下定決心，即使經歷多次失敗，我仍會努力嘗試。我認為，作為新移民的經歷讓我成為今天的我。我決心成為一名律師，無論這條道路多麼艱難，因為我希望能為弱勢社群發聲。作為家中長女，我承擔了照顧弟妹和父母的責任，因為在我的朋友和親戚中，我是唯一能說英語的人。我想幫助那些不懂英語和不懂法律的人。

劉芳律師說:學習英語和適應美國生活的過程對我來說一開始非常艱難。14年前，我在美國的第二年，同時也是我踏入高中的第一天。我遭受了文化衝擊，無法理解他們說的任何一句話，我仍然記得自己花了6個小時完成作業的情景。但四年後，經過努力，我的成績變得非常優異。

大學一年級是另一個艱難的轉型期。她需要閱讀大量的教科書，競爭非常激烈。必須在課堂上積極參與，才能取得好成績。大一的GPA很低，但努力不懈地改進。在大三和大四期間，成功取得了好成績，經常在課程中獲得A。

在她開始上大學後，對成為律師產生了濃厚的興趣，因此在紐約法拉盛 找到了第一份律師事務所的工作。在那裡工作了大約兩年，這對她來說既有挑戰性又充滿魅力。同時還在紐約布魯克林國王郡的地區檢察官辦公室實習了一個學期，學習了審判案件的過程。越是深入瞭解法律，她就越渴望成為一名律師。

從聖約瑟夫學院畢業後，劉芳決定追求自己的夢想。2010年左右，在「凱森律師樓」The Kasen Law Firm找到了一份辦公室助理的工作。2014年再次參加LSAT考試，並於2015年被法學院錄取。同年，她在事務所被提升為辦公室經理。她我非常喜歡她的工作，並確保有足夠的收入維持生計。因此，決定繼續在律師事務所全職工作，同時選擇以兼職夜間學生的身份開始JD課程。她每週一到週四下午4點下班後，驅車3小時從法拉盛到法學院，通常每天晚上10:30左右到家。為了彌補因上學提早下班的時間，每週六和週日都要工作。必須充分利用每一分鐘來學習案例並準備課程。在這四年間，她放棄了所有的社交活動。2019年5月，最終從法學院畢業並獲得了JD學位。

2019年11月，劉芳通過了UBE考試，並取得了292分的成績。她非常高興，也為自己感到驕傲。經過近十年的努力，劉芳成為律師的夢想終於實現了。最終獲得了律師執照，並於2020年2月被紐約第二區律師協會錄取。隨後，凱森事務所的創辦人Mr.Kasen先生告訴她，他希望幾年後退休，並邀請她成為他的合夥人，幫助管理事務所。劉芳律師接受了這個邀請，於2020年成為凱森律師樓The Kasen Law Firm的合夥人。

在獲得律師執照後，劉芳律師非常希望能幫助社區中的貧困和弱勢群體。她想教育人們瞭解日常生活中涉及的許多法律方面，以便在發生不好的事情時能保護自己。在2021年，她成為法拉盛華人 社區中心的成員。同年，也成為法拉盛華人商業協會（FCBA）的董事會成員。她為法拉盛的當地華人居民舉辦了許多免費講座，內容涉及刑法，民事法、移民法和房東房客法。還參加了許多支持市議會選舉的新聞發布會；《世界日報》也邀請她為當地華人社區錄製了一段視頻，教育他們如何面對針對亞裔美國人的仇恨犯罪以及如何尋求幫助。她還為那些真正需要幫助但無力聘請律師的人提供了無償法律服務。有些視頻和講座被發布在互聯網和報紙上。能幫助更多社區中的人，她感到滿足和成功。她最大的願望，是希望通過倡導有助於增進人類幸福和減少人類苦難的法律和政策來幫助弱勢群體。

劉芳非常享受並熱愛成為一名律師。法律知識不僅給了她一種自豪感，也賦予了她幫助他人的力量。

四十多年前，「凱森律師樓」的創始成員 Lawrence M. Kasen 開始從事法律工作，幫助美國原住民和部落在日益複雜的印第安人法和自然資源法領域中打拼，打擊試圖侵犯部落和美國原住民個人權利的州和地方政府以及私營企業。隨後，他開始為精品律師事務所工作，阻止大公司侵犯個人權利。近三十年前，Kasen 先生在佛羅里達州邁阿密成立了自己的律師事務所，最終遷至南卡羅來納州查爾斯頓，現在在紐約法拉盛設有第二家辦事處，以捍衛和保護其多元化的美國和國際客戶的權利和利益。在他的法律合夥人劉芳律師 Fang “Jessie Kate” Liu 和五名助理律師以及大量法律助理的幫助下，Kasen Law Firm, PLLC 自豪地提供移民法、刑法、民事訴訟、房地產法和房東-租戶法實踐領域的法律服務。

劉芳律師實現了她的理想-成為新移民和弱勢社群權益的捍衛者。