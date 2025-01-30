啟揚文化中心2025春節慶典 曜蛇迎春

圖1：新春慶典活動，眾多民眾齊聚迎新年，圖為2024年活動合影。（啟揚文化中心／提供）

啟揚文化中心邀您參加法拉盛 年味兒春節 慶典「曜蛇迎春」系列活動，包括熱鬧年味節廟會、盛大民俗遊行、精彩文藝演出。這次精心設計的多元板塊將帶您近距離感受多彩的年俗文化，一起迎接蛇年帶來氣象一新和喜慶歡樂。活動在2月2日(農曆初五)上午11點半至下午4點，地點在法拉盛市政廳、法拉盛緬街登場，大家一起來迎接蛇年，慶祝新春，感受濃厚年味！

年味節廟會全方位體驗年俗文化

乙巳蛇年前夕，春節被正式列入聯合國非物質文化遺產名錄，是全球華人 共同慶祝的盛事。廟會作為春節文化的重要組成部分，承載著豐富的歷史與民俗傳統。以廟會為載體，啟揚文化中心連續四年將濃濃年味帶到民眾身邊。活動現場將設互動攤位，一站式展示中國書法、捏麵人、糖畫、燈彩、漢服、十二生肖等多項精美傳統藝術工藝，讓參與者能近距離欣賞和體驗中華文化的魅力。廟會攤位還提供各式傳統節慶美食，如糖葫蘆、創意棉花糖、烤紅薯等，為春節記憶增添甜美滋味。

該活動恰逢農曆初五，民間傳說中財神下界賜福的日子。主辦方策劃「財神派紅包」。財神爺將親臨現場，為小朋友們派發壓歲紅包，寄託著對下一代健康成長、幸福安康的美好祝福。廟會充滿熱鬧與喜慶，溫情與歡樂將貫穿全程，確保每位參與者都能感受到春節文化生機勃勃！(時間：12點至下午4點)

新春盛裝遊行 行走的多彩民俗

備受矚目活動之一將充滿中國傳統民俗色彩的遊行隊伍。巨型鍾馗開道辟邪、傳統醒獅踏街賀歲，還有福祿壽財神、門神天將、民族舞蹈等陣容齊亮相，與好奇的成千上萬觀眾一起，為熱鬧的緬街增添春節的喜慶氛圍！(時間：上午11點半至中午12點)

「梨園薈萃」京劇經典演出 蛇年主題創意演繹

慶祝蛇年到來，啟揚文化中心特別推出以「梨園薈萃」為亮點的綜合文藝演出。青年戲曲藝術家楊玲將攜東方戲劇藝術家協會傾情演繹《空城計》、《下山》、《挑滑車》等經典劇目。特別是《白蛇傳•遊湖》將呼應蛇年主題，讓您在感受傳統京劇魅力的同時，體會蛇年的文化寓意。除此之外，還將有來自十多家藝術院校和團體的逾百名演員為舞臺增彩，節目包括舞獅、變臉、空竹、葫蘆絲、龍船調、民族和古典舞等多種表演形式。(時間：下午1點至2點半)

歡迎免費參與，現場提供精緻伴手禮。此次慶典向市民及遊客開放，廟會和遊行均為免費參與項目，有上千份禮品免費派送。觀看文藝演出最低$7.5起，並可憑票兌換川劇變臉娃娃伴手禮。請上網站: https://glownyc.org/2025lunarnewyear/報名，或致電718-359-1888瞭解更多活動詳情。

此次活動得到Metropolitan Park、WAC Lighting、華人善終基金會、自強社區中心、雲吞食品公司、國泰銀行等三十多家商家和社區機構的大力支持，同時感謝媒體合作夥伴世界日報及每位支持者，一起堅持守護傳統文化的使命！