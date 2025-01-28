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北美第一家比斯特精品購物村落戶長島，與大家同慶農曆新年

紐約訊
北美第一家比斯特精品購物村Belmont Park Village在長島開幕，提供極有吸引力的休閒購物體驗。
北美第一家比斯特精品購物村Belmont Park Village在長島開幕，提供極有吸引力的休閒購物體驗。

北美第一家比斯特精品購物村Belmont Park Village已在長島建成開業，這是著名的比斯特精品購物系列（The Bicester Collection）的第12家購物村，也是北美地區唯一的一家。這裡集合眾多的世界著名品牌商品以打折的價格銷售，為紐約大都會區提供一種全新的購物休閒體驗，對喜歡精品名牌購物的華人同胞，會是一個極有吸引力的休閒購物好去處。今年的農曆新年周末該購物村更準備了相關慶祝活動，歡迎大家前往一起慶祝。

比斯特精品購物村(The Bicester Collection)成立於近30年前，第一家是在英國倫敦，今天比斯特精品購物村已開在歐洲、中國和美國共12個豪華購物村-歐洲九家，中國二家(上海、蘇州)，長島的Belmont Park Village是北美的第一家。其獨特而與眾不同的資產組合集全球性奢侈品零售、現場音樂、餐飲、體育娛樂和酒店目的地於一起，提供了獨特的購物休閒體驗。

長島的Belmont Park精品購物村目前有15家名牌開業，另有18家名店正在裝修籌備中，陸續在春季開業。這些品牌店均以有吸引力的價格出售產品-原價折扣高達65% 的設計師時裝服飾、手袋、化妝品等精品。很快將開設一系列餐飲場所: Laduree、Pret A Manger、Tenfold Boulangerie 和 Streetside Cafe。

Belmont Park Village精品購物村現已開幕的名牌店有ALLSaints，Jacob Cohen，John Varvatos，Longchamp，Missoni， Orlebar Brown，PAIGE，Palm Angels，Peserico，Rains，Rene Caovilla， Roberto Cavalli，Sunglass Hut，Swarovski，Thom Browne等15家。正在籌備、即將在春季開幕的名牌店有Aquazzura，A.P.C.，Baccarat，Charles Tyrwhitt，The Cosmetics Company Store，Disel，Dsquared2，Etro，Fusalp，Herno，Kiton，Kurt Geiger，Lacoste，L’Occitane，Solaris，The North Face，Valentino，Vivienne Westwood等，會陸續開張。

在即將到來的農歷新年週末，Belmont Park Village準備了系列新年活動，歡迎大家前來慶祝農曆新年。具體有：2 月 1 日星期六下午 3:30 舞獅表演。2 月 1 日星期六–2 月 2 日星期日，發紅包抽獎活動。獎品包括參與活動的精品店提供的禮物，和價值 1,000 美元的精品購物村禮品卡（裝在傳統的紅包中）。還有在Pret A Manger舉行的孩子們喜愛的節日手工活動，將有機會製作摺紙動物和幸運的紙算命先生。Streetside Cafe將提供節日期間的特別菜單，其中包括各種誘人的點心和麵條以及人們喜愛的波霸奶茶。

Belmont Park Village比斯特精品購物村每週七天開放：週一至週四上午 10 點至下午 6 點，週五和週六上午 10 點至下午 7 點，週日上午 11 點至下午 6 點。室內停車場免費停車。購物村地理位置優越：近肯尼迪機場，離長島北岸及皇后區僅20分鐘內的車程，曼哈頓賓州車站和中央車站有火車可抵達，如同開在大家的後院，地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。www.BelmontParkVillage.com。@belmontparkvillage。

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