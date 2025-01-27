2025乙巳年「蛇年」新春平安慶新系列活動

佛光山紐約道場2025「蛇年」新春平安慶新系列活動自1月28日至2月16日舉行，廣邀民眾闔家一同前往慶祝與祈願。

為迎接蛇年新春來臨，佛光山紐約道場22日特別舉行記者會，介紹一系列融合佛教傳統與現代藝術的慶祝活動。該道場訂於1月28日周二大年除夕晚9時開始，舉辦「除夕辭歲、延生普佛、新春禮千佛暨平安燈、上燈法會」的盛大開展。2月2日則有「文化表演、美食廣場」，2月8至9日進行「供佛齋天」，2月16日將舉行「上燈法會暨2月慶生」等活動，並發放祈福紅包等與大家結緣。這次系列活動不僅是對傳統文化的慶祝與傳承，也是對新一年的祈願與祝福。道場內各樓層的慶祝區域，都會有深刻的寓意和佛教精神的呈現。

星雲大師 於2025年新春賀辭中以「向前有路，光明在望」為主題，寄語每一個心願都能擁有強大的力量，激勵我們勇敢向前行，照亮未來的道路，讓希望與光明在新的一年中閃耀。蛇年象徵智慧與堅韌，這正符合佛教中對智慧與定力的強調，提醒我們在追求夢想的過程中不畏艱難，勇往直前。

「蛇年」新春活動安排在紐約道場的五個樓層展開，分別規劃不同的活動區域：

一樓：「福蛇迎春」展區，此區象徵新春的來臨與祝福的延續。蛇年在十二生肖中排第六，代表智慧與靈敏，這與佛教教義中對智慧與覺悟的追求相契合。蛇年提醒我們，智慧不僅是知識的累積，更是深入的洞察力，幫助我們看清生命的真諦，並更清晰地面對挑戰。

二樓﹕「祈福禮佛智慧甘露區」由慧子緣首席設計師岑慧子親自操刀，她並與丈夫及兩個兒子共同完成。設計主題為「向前有路、光明在望」，融入星雲大師的「三好、四給」理念以及蛇年生肖特色。大殿內布置了賀歲畫作《祥和菩提如意樹》與《歡喜花開富貴圖》，以及「三好四給智富版」和「吉祥大利祝福版」。如來殿外則突出新年敲鐘與生肖文化，讓整體設計充滿節慶氛圍。此外，二樓還設有敲鐘祈福、點燈祈願和吉祥紅包等活動，象徵各方祝福與願望的匯聚，呼應佛教「因緣法」的智慧，提醒我們以平靜心態面對無常，迎接光明未來。

三樓：「文化廣場區」由紐約華裔 工筆畫家盧步慶老師精心設計指導，巧妙融合了傳統與現代藝術元素，呈現出中國宮殿屋檐、柳樹等祥和景象。柳樹在中國古代文化中象徵著詩意，寄託著春天的生機與希望；而在佛教中，柳樹的意象則與「緣起性空」的理念相契合，象徵萬物皆由因緣所生，無一物能永恆存在。這些藝術作品不僅美化了空間，還幫助我們更深刻地理解佛教中「空性」與「無常」的思想。此外，「文化攤位」設有多個富有特色的互動區域，如「金蛇喜迎春」、「靈蛇啟智」、「蛇生取億及春風樂小龍」、「金蛇送福氣」、「流通處」等，讓人們可以親身體驗和參與，增添了不少趣味和寓意。另介紹童軍的「心環保真環保」以及佛光青年的「蛇年生慧」等活動，也傳遞更多積極向上的價值觀。三樓「嘶嘶如意（事事如意）全家福打卡點」更成為眾人拍照留念、祈福祝願的熱點，帶來更多的歡樂與祝福。

四樓：「善童樂樂園與親子 茶區」，由紐約幼童軍與家長集體創作，提供適合家庭及孩童的活動區域，讓親子共度美好時光。

五觀堂：「美食廣場」將於年初五舉辦特別活動，由典座組妙住法師及義工們精心準備來自各地的特色素食小吃，逾20道美味佳餚。「素食文化饗宴」旨在推廣素食文化，並藉此響應環保。為了鼓勵健康的生活方式，誠摯邀請大家在光顧美食廣場時，攜帶自備環保袋，共同支持這項有意義的活動。

蛇年象徵著智慧與堅韌，大家應該抱持著勇敢追夢的心態，迎接每一個新的挑戰，並從佛教的智慧中汲取力量，為未來的光明道路鋪就基石。紐約佛光山誠邀民眾與親友一同回到道場點「平安燈」，上頭香祈福，種下福田，點亮智慧慈悲與家庭的平安吉祥，將祝福帶回家，將歡喜佈滿人間。有關「蛇年」新春平安慶新系列活動，民眾請致電(718) 939-8318了解更多詳情，佛光山紐約道場地址：154-37 Barclay Ave, Flushing, NY 11355，網址：www.fgsny.org。